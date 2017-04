Door Sander van Voorst, maandag 10 april 2017 11:34, 33 reacties • Feedback

LastPass heeft aangekondigd gebruik te gaan maken van de autofill-api's die deel uitmaken van de opvolger van de meest recente Android-versie. Dat moet verbeteringen met zich meebrengen als het gaat om het invullen van wachtwoorden en andere gegevens in apps.

In de huidige versie van de wachtwoordmanager is het al wel mogelijk om wachtwoorden in andere apps te laten invullen, maar volgens LastPass brengt deze manier enkele nadelen met zich mee. Zo werkt de functie momenteel via de toegankelijkheidsopties van Android. Deze aanpak neemt meer processorcapaciteit in beslag en vereist bovendien dat gebruikers de app aanvullende permissies geven.

De nieuwe versie van Android, met versienummer acht of de voorlopige aanduiding 'O', introduceert een aantal vernieuwingen, waaronder autofill-api's. Met deze dienst kunnen gebruikers zelf een autofill-app kiezen, die zij kunnen gebruiken om bepaalde informatie in formuliervelden in te vullen. De voornaamste gebruikers van deze functie zullen onder meer wachtwoordmanagers als LastPass zijn. Daarmee moeten dan ook de nadelen van de huidige aanpak verholpen worden. Bovendien moet het proces van invullen van gegevens sneller werken door de integratie.

LastPass kwam recentelijk in het nieuws door een aantal kwetsbaarheden in zijn browserextensies. Naar aanleiding daarvan adviseerde het bedrijf desktop-gebruikers om de autofill-opties voorlopig uit te schakelen. Inmiddels zijn de lekken gedicht.