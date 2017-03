Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 15:34, 24 reacties • Feedback

Submitter: EnigmA-X

LastPass dicht een nieuw aangetroffen lek in zijn browserextensie. Het bedrijf raadt in aanloop naar het oplossen van het probleem aan om opgeslagen sites direct vanuit de lokaal opgeslagen LastPass Vault te openen en niet via autofill. Het lek is gevonden door een Google-onderzoeker.

De LastPass-extensie maakt het mogelijk wachtwoorden automatisch in te vullen bij verschillende diensten, maar LastPass raadt af dit te doen totdat een kwetsbaarheid in de code verholpen is. Gebruikers dienen in te loggen door naar de Vault te gaan en daar op de sites te klikken waar ze willen inloggen. Volgens de dienst is dit de veiligste manier.

Google-beveiligingsonderzoeker Tavis Ormandy maakte afgelopen weekend al bekend een kwetsbaarheid te hebben aangetroffen waarmee hij code kon uitvoeren binnen LastPass 4.1.43. Hij wist een exploit te ontwikkelen en verstrekte de details aan LastPass, die op zijn blog meldt eraan te werken om de kwetsbaarheid te dichten. LastPast raadt verder het gebruik van tweetrapsauthenticatie aan bij elke dienst die deze optie biedt en waarschuwt gebruikers ervoor alert te zijn op phishingaanvallen.

Het is het zoveelste LastPass-lek in korte tijd die Googles Project Zero-medewerker Ormandy aandraagt. De dienst voor wachtwoordenbeheer reageert meestal snel op zijn meldingen.