Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 14:15, 9 reacties • Feedback

Apple heeft het ontwerp van de iPhone 6 niet nagemaakt van de Baili 100C. Dat heeft de Chinese rechtbank bepaald. Daarmee is een oordeel van het patentbureau van de Chinese hoofdstad Beijing van tafel.

De rechtbank voor intellectueel-eigendomszaken in Beijing heeft vrijdag in het voordeel van Apple beslist bij een zaak over het ontwerp van de iPhone 6 en 6 Plus. Het bedrijf uit Cupertino heeft geen inbreuk op het ontwerppatent van Baili uit Shenzen gemaakt, staat volgens South China Morning Post in het vonnis.

In de zomer van vorig jaar kwam het patentbureau van Beijing nog tot een andere conclusie. Dat bureau vond dat de iPhone 6 teveel leek op de Baili 100C-smartphone. Consumenten zouden moeite hebben het verschil te zien, wat in het nadeel van Baili zou uitvallen.

Omdat Apple een zaak startte tegen het oordeel van het patentbureau, kwam er toen nog geen verkoopverbod in Beijing. Als het besluit van Beijings rechtbank in het nadeel van Apple was uitgevallen, bestond er het risico dat de fabrikant zich in meer Chinese regio's tegen Baili's claims moest verweren.