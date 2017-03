Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 13:07, 9 reacties • Feedback

Studenten van de TU Delft hebben het ontwerp van een nieuwe versie van hun March-exoskelet onthuld. Het team heeft onder andere het gewricht flink aangepast en ze willen de March II van een uitgebreid feedbacksysteem voorzien.

March is een exoskelet dat aan weerszijden van de benen van de drager zit. De elektronica zit aan de achterkant. Het gewricht van de March II is een complex maar zeer belangrijk onderdeel van het exoskelet, vertelde teammanager Donald Dingemanse van Project March tijdens de presentatie: "We berekenden dat er veel kracht nodig is om de piloot te dragen. De uitdaging is om die kracht te leveren en er tegelijk voor te zorgen dat het gewricht om een menselijk been past."

Zelfs een van de sterkste elektromotor die het team kon vinden bleek nog niet krachtig genoeg. Het team koos uiteindelijk voor een systeem waarbij de kracht net als bij schakels van een fiets overgebracht wordt, terwijl de omvang tot die van een broodtrommel teruggebracht kon worden.

Het team heeft daarnaast veel aandacht besteed aan de bediening en een feedbacksysteem. De bediening verloopt via een afstandsbediening in de handvatten van krukken die een piloot nog moet gebruiken. Die kan dan kiezen welk soort stappen het exoskelet moet zetten, zoals traplopen, rustig lopen of stilstaan. Het feedbacksysteem moet de drager een indruk geven wanneer de voeten de grond raken, wat onder andere de trainingstijd voor het werken met de Mach II verkort.

Project March startte eind augustus 2015 met acht studenten. De eerste versie van het exoskelet wordt nog doorontwikkeld en de daadwerkelijke bouw van versie twee begint binnenkort. Ten opzichte van de eerste versie zijn de extra heupgewrichten voor zijwaartse bewegingen geen onderdeel van de March II, schrijft het AD. Uiteindelijk hopen de studenten tot een systeem te komen dat mensen met een dwarslaesie, of met MS of ALS weer volledige mobiliteit kan geven.