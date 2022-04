March VI-exoskelet van TU Delft heeft dieptecamera en dubbel zo grote accu

Het studententeam van Project March van de TU Delft heeft de nieuwe versie van exoskelet March voor dwarslaesiepatiënten getoond. Tegenover March IVc heeft versie VI een dieptecamera, druksensoren in de zool en een dubbel zo grote accu.

Waar het bij vorige exoskeletten van Project March nog vooral ging om het kunnen omgaan met hindernissen als schuine hellingen en obstakels, richt het team zich dit jaar met name op daadwerkelijk gebruik door dwarslaesiepatiënten. Het uiteindelijke doel van het team is om in augustus met de kunstmatige loopassistentie door het centrum van Delft te kunnen wandelen.

Donderdag presenteerde het team het ontwerp en daarbij zijn enkele vernieuwingen tegenover het model van vorig jaar doorgevoerd. Zo is er een dieptecamera die het exoskelet in staat stelt het stap- en looppatroon aan te passen aan wat is waargenomen. Er zijn druksensoren in de zolen die aangeven of de bestuurder een stap heeft afgerond, waarmee het systeem zijn balans kan aanpassen. De accucapaciteit is niet alleen verdubbeld, maar de accu is ook eenvoudiger te verwisselen. Het been van het exoskelet kan verder een extra zestig graden opengeklapt worden, wat makkelijk is voor de bestuurder om in en uit te stappen. Verder gebruikt het team minder materiaal en is het skelet beter bestand tegen spatwater.

Studenteams van de TU Delft werken al jaren aan verschillende iteraties van Project March. Het doel is om tot een bruikbaar ondersteunend apparaat te komen waarmee dwarsleasiepatienten zich in aanvulling op hun rolstoel kunnen voortbewegen. Het lopen biedt gezondheidsvoordelen, zoals versterking van de spieren en botten, betere doorbloeding en vermindering van zenuwpijn. Tweakers publiceerde vorig jaar een video over March IVc. Die vijfde generatie was een doorontwikkeling van March IV maar met March VI is er wel weer een volledig nieuw ontworpen versie.