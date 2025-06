Hyundai en Kia presenteren draagbaar industrieel exoskelet voor bovenarmen

Hyundai en Kia hebben de X-ble Shoulder getoond, een draagbaar industrieel exoskelet dat de bovenarmspieren ondersteunt. Het exoskelet kan gebruikt worden in de autofabrieken van de merken of in andere sectoren.

De X-ble Shoulder is een draagbaar vest dat over normale werkkleding gedragen wordt en de bovenarmen ondersteunt. Daarvoor wordt een mechanisch systeem zonder batterijen gebruikt, schrijft het Robotics LAB van Hyundai en Kia. Het pak gebruikt voor zover bekend ook geen andere vorm van externe stroomtoevoer. Het systeem assisteert met 'een gepatenteerde multilinkstructuur die aanpasbaar is aan verschillende werkhoudingen'.

Het apparaat is gemaakt van koolstofcomposiet en slijtvaste stoffen. De onderdelen die in direct contact komen met het lichaam zijn volgens Robotics LAB voorzien van 'schokbestendige materialen'. Het lab werkt aan een basisversie en een verstelbare versie. Die basisversie is vooral bedoeld voor werkzaamheden met wisselende houdingen en biedt een assistentiekracht van maximaal 2,9kgf, ofwel 28,4N. De verstelbare versie is gemaakt voor repetitieve taken en kan maximaal 3,7kgf of 36,3N kracht bieden.

Beide versies wegen 1,9kg en bieden volgens Robotics LAB 'volledige bewegingsvrijheid voor de armen'. Het lab zegt dat ze vooral bedoeld zijn voor werkzaamheden boven het hoofd, waarbij de belasting op het bovenlichaam verminderd wordt. De X-ble Shoulder vermindert de schouderbelasting met maximaal 60 procent en de activiteit van de deltaspier, bij de schouder, met maximaal 30 procent. Het draagbare exoskelet kan bijvoorbeeld ingezet worden in de auto-industrie, scheepsbouw, luchtvaart en landbouw.

Hyundai en Kia willen het apparaat eerst uitbrengen in Zuid-Korea en voor de eigen fabrieken en onderhoudsafdelingen gebruiken. De eerste leveringen moeten in de eerste helft van 2025 beginnen. 'Rond 2026' wordt de verkoop uitgebreid naar andere bedrijven en internationale markten zoals Europa en Noord-Amerika. De bedrijven benadrukken dat het product exclusief voor zakelijke klanten is bedoeld.

Naast de X-ble Shoulder werkt het lab aan een X-ble Waist voor rugondersteuning bij zware lasten en de X-ble MEX voor revalidatie bij loopstoornissen. Het lab ontwikkelt de X-ble Shoulder sinds 2022. De twee autobedrijven verwachten dat de markt voor draagbare robots en exoskeletten zal groeien van 2,55 miljard dollar in 2024 naar 10,25 miljard dollar in 2029. Robotontwikkelaar Boston Dynamics is ook onderdeel van Hyundai Motor Company. HMC is weer voor 33,9 procent eigenaar van Kia.