Dit Plus-artikel gaat verder in op de werking en het gebruik van robot Spot, waar we donderdag een videoreportage over publiceren.

Boston Dynamics-robot Spot is een van de bekendste robots ter wereld. De vierbenige, ‘hondachtige’ robot is sinds september 2020 in Europa te koop voor een instapprijs van zo’n 70.000 euro. Daarvoor belooft Boston Dynamics een vrijwel autonome alleskunner en een platform voor allerlei slimme sensoren en camera's. Een jaar later maken we de balans op; wat voor robot is Spot en waar wordt hij nu echt voor gebruikt? En belangrijker: maakt de robot de beloften waar? Dat vragen we aan Nederlandse bedrijven, de Nederlandse Politie en Boston Dynamics-oprichter Marc Raibert, met wie Tweakers onlangs in gesprek ging.