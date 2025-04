Boston Dynamics stopt na ruim tien jaar met Atlas-robot - update

Boston Dynamics is gestopt met de Atlas-robot. Het bedrijf ontwikkelde de mensachtige robot sinds 2013, maar bracht hem nooit op de markt. Boston Dynamics geeft geen reden voor het stoppen, maar brengt wel nieuwe beelden uit.

In de Farewell to HD Atlas-video zegt Boston Dynamics dat het 'tijd is voor onze hydraulische Atlas-robot om achterover te leunen en te ontspannen', zonder verder aan te geven waarom er met Atlas wordt gestopt. De Atlas werd in juli 2013 voor het eerst gepresenteerd in het kader van een roboticawedstrijd van Darpa, een onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Atlas werd aangekondigd als mensachtige robot die zou kunnen ondersteunen bij rampen en in noodsituaties.

Sindsdien bleef Boston Dynamics de robot ontwikkelen en leerde Atlas bijvoorbeeld parkour en het verplaatsen van gereedschap. Atlas werd echter nooit commercieel op de markt gebracht, in tegenstelling tot Stretch en Spot. Tweakers schreef twee jaar geleden een achtergrondartikel over Spot en hoe die robot in Nederland wordt ingezet.

Update, 15.38 uur: Boston Dynamics blijkt alleen te stoppen met de hydraulische versie van de Atlas-robot, maar stopt niet met Atlas als robot.