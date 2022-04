Nederlandse politie geeft details over gebruik van Boston Dynamics-robot Spot

De Dienst Speciale Operaties van de Nederlandse politie heeft een Spot-robot van Boston Dynamics in gebruik genomen en die onlangs voor het eerst ingezet. In twee video's geeft de DSO nu meer informatie.

Robothond Spot werd eerder in maart ingezet voor sporenonderzoek in een drugslab in Brabant en dat werd opgemerkt door de media. Dat de Nederlandse politie over zo'n robot van Boston Dynamics beschikte was nog niet bekend. Het apparaat blijkt eigendom te zijn van de Dienst Speciale Operaties, die andere afdelingen van zowel de politie als bijzondere opsporingsdiensten ondersteunt.

In een video op YouTube vertelt de DSO over de inzet van Spot. De robot kan niet autonoom opereren en wordt op afstand bestuurd. Momenteel heeft de politie één exemplaar en dat kost op jaarbasis 'ongeveer evenveel als een politiemedewerker'. Spot is nog maar een keer ingezet, maar de DSO wil meer experimenteren met de robot en hoopt op termijn de beschikking te krijgen over meerdere exemplaren.

Vooralsnog wordt de robothond ingezet als middel voor verkenning. Het onderzoeken van een drugslab is risicovol vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of criminelen. De robot kan voorzien worden van tal van sensors die de politie ook al los gebruikt, om metingen te verrichten zonder dat er een persoon de ruimte hoeft te betreden.

Volgens een DSO-medewerker is er twee jaar onderhandeld met Boston Dynamics voordat de Spot in gebruik is genomen. De dienst is positief over de mogelijkheden voor software-ontwikkelaars om zelf aanpassingen te maken aan het Spot-platform.

De politie heeft ook een tweede video gemaakt waarin een scenario wordt nagespeeld van hoe robothond Spot gebruikt kan worden. Boston Dynamics begon vorig jaar met de verkoop van Spot. De 110cm lange robotviervoeter kost 74.500 dollar en weegt 32,5kg. De robot heeft een 605Wh-accu en kan daarmee anderhalf uur lopen.