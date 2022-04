Hyundai bevestigt overname van robotmaker Boston Dynamics

Hyundai Motor heeft bevestigd de Amerikaanse robotproducent Boston Dynamics over te nemen van het Japanse Softbank. Hyundai wil zich sterk richten op de productie van robots. Eerder deze week ging al een gerucht over de overname.

Hyundai krijgt 80 procent van Boston Dynamics in handen, terwijl Softbank de overige 20 procent houdt, meldt het Zuid-Koreaanse bedrijf. De overname stelt de waarde van de robotmaker op 1,1 miljard dollar, maar hoeveel Hyundai zelf betaalt, is niet bekend.

Hyundai wil met de overname een grote stap zetten in de markt voor robotica. Het doel is om uiteindelijk humanoïde robots te maken die bijvoorbeeld werkzaam kunnen zijn in een ziekenhuis, aldus het bedrijf. Ook wil Hyundai robots gaan maken voor het automatiseren van taken in bijvoorbeeld logistiek. Hyundai wil dat in de toekomst 20 procent van de omzet uit robots komt.

Boston Dynamics is een Amerikaanse producent van geavanceerde robots. Het bedrijf kreeg onder andere bekendheid met zijn Spot-viervoeter en humanoïde robot Atlas. Het bedrijf werd in 2013 overgenomen door Google, dat het in 2017 doorverkocht aan het Japanse Softbank.