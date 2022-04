Apples draadloze lader MagSafe Duo werkt niet met Apples eigen 29W-lader

Apples draadloze lader MagSafe Duo werkt niet met de in 2015 uitgekomen 29W-lader van Apple zelf, zo blijkt op een supportpagina. De adapter kan alleen 2A bij een spanning van 14,5V leveren en andere mogelijkheden zijn er niet. De lader vereist 5V of 9V.

Apple vermeldt dat voor de MagSafe Duo, die twee apparaten tegelijk draadloos kan laden, minimaal een 20W-adapter nodig is. Apples eigen 29W-lader uit 2015 heeft maar een output, namelijk 2A bij 14,5V. Omdat de MagSafe Duo functioneert op 5V en 9V, werkt dat niet met de oude lader.

De fabrikant verving de 29W-adapter, die ongeveer tegelijk met de eerste MacBook met USB-C uitkwam in 2015, voor een 30W-exemplaar in 2018. Die heeft wel meerdere outputmogelijkheden en voldoet daarmee aan de USB Power Delivery-standaard. De nieuwere uit 2018 kan 20V met 1,5A leveren, maar ook 15V op 2A, 9V met 3A of 5V met 3A, voor 15W-laden.

Om op de MagSafe Duo een iPhone en Apple Watch tegelijk te laden, is minimaal 15W nodig, te leveren via 5V/3A of 9V/1,67A. Dan laadt de iPhone niet op zijn snelst op. Het maximale laadvermogen voor een iPhone 12 via de MagSafe Duo is 14W, maar daarvoor is een adapter nodig die minimaal 3A over 9V voor een vermogen van 27W kan leveren.