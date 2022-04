Microsoft begint publieke test met x64-emulatie Arm-versie Windows

Microsoft heeft een previewbuild uitgebracht van Windows 10 met de mogelijkheid om x64-programma's te emuleren op computers met Arm-processors. In de huidige versie is alleen emulatie van x86-programma's mogelijk.

In de previewbuild 21277 zit de emulatie voor pc's met Arm-processors, zoals Microsofts eigen Surface Pro X, meldt Microsoft. Het bedrijf waarschuwt wel dat het in deze testfase mogelijk is dat sommige programma's niet werken met emulatie. Het is onbekend voor welke programma's dat geldt.

Bij de release van de Arm-versie van Windows 10 besloot Microsoft om alleen x86-programma's te emuleren. Veel software voor Windows 10 was volgens Microsoft toen nog geprogrammeerd voor 32bits-processors. Inmiddels is dat anders, waardoor de emulatie van x64 wel wenselijk is geworden. Apple ondersteunt met de Armversie van macOS sinds de release vorige maand ook 64bits-programma's.

Installatie van programma's die werken met de x64-emulatie werkt zoals het ook op pc's met Intel- en AMD-processors werkt, dus vanuit de Store of met installatiebestanden van internet. Microsoft noemt Rocket League en Autodesk Sketchbook als voorbeelden van software die nu wel te installeren is. De prestaties van de emulatie moeten nog beter worden naarmate de release van de stabiele versie dichterbij komt.