'Cyberpunk 2077 is beter in sdr te spelen door slechte hdr-implementatie'

De weergave en beeldkwaliteit in hdr in Cyberpunk 2077 laten veel te wensen over, zo zeggen enkele experts. Ze melden een te donkere weergave en een zekere fletsheid, waarbij zwart vooral als grijs wordt weergegeven. Het spel spelen in sdr zou volgens hen beter zijn.

De klachten over de high dynamic range-implementatie lijken wijdverbreid en zijn afkomstig van pc-spelers, maar ook van console-gamers. Veelgehoorde klachten zijn dat zwart niet als zwart wordt weergegeven, maar als grijs of donkergrijs. Vanuit die ervaring zijn er de nodige oproepen om het spel in sdr te spelen voor de beste grafische weergave.

Onder meer Adam Fairclough, een hdr-expert die vaker games beoordeelt op hun hdr-implementatie, stelt dat hdr in Cyberpunk 2077 weliswaar 'bruikbaar' is, maar 'niet geweldig'. Op zijn Patreon-pagina geeft hij hardop het advies dat spelers 'wellicht hdr willen uitschakelen voor de beste visuele ervaring'. Daarbij geeft hij tips om op basis van de drie hdr-instelopties in Cyberpunk 2077 toch nog de beste weergave te bereiken als hdr ingeschakeld is.

Fairclough spreekt onder meer over bugs in kleurbehandeling en stelt dat helderheidswaarden waarschijnlijk eenvoudigweg zijn opgeschaald van de basisweergave van 80cd/m². Volgens hem leidt zo'n aanpak al snel tot problemen zodra je boven de 600cd/m² komt. In Cyberpunk 2077 betekent dat dat lichtbronnen die niet al te helder zouden moeten zijn, ook heel helder worden weergegeven, waardoor er op dat vlak weinig variatie of nuance meer aanwezig is.

In de heldere delen van deze screenshots van Fairclough is te zien hoe kleuren verkeerd worden weergegeven.

Op tv's die een hoge piekhelderheid halen, leidt het matchen van de gamewaarden met de maximale helderheid van de tv volgens Fairclough tot een 'oogverschroeiend beeld', wat algoritmes voor het lokaal dimmen van het backlight in de war kan brengen en volgens hem mogelijk blooming versterkt. Door met de instellingen te spelen en de waarden voor de middentonen terug te schroeven, kan dat wel deels worden weggenomen, maar dan verdwijnt volgens Fairclough vaak de wazigheid om lichtbronnen heen. En die wazigheid is in zijn ogen juist wel de beoogde weergave vanuit de ontwikkelaar, CD Projekt Red.

Deze bevindingen worden bevestigd door tv-reviewer Vincent Teoh, die op zijn YouTube-kanaal HDTVTest laat zien wat er in zijn ogen mis is met de hdr-implementatie in Cyberpunk 2077. In een video stelt hij dat er met hdr geen echte zwarte kleuren te zien zijn door verhoogde zwartwaarden. Als je als gebruiker de piekhelderheid verhoogt, dan schaalt de game-engine volgens Teoh een sdr-beeld naar die maximale piekhelderheid, zonder dat het dynamisch bereik wordt verhoogd.

Op een weergave van een waveform monitor is te zien dat de helderheid nergens op 0cd/m² zit, wat de waarde voor zwart is. Door deze verhoogde zwartwaarden en de grijzige weergave van zwart, komen ook andere kleuren minder goed tot zijn recht, aldus Teoh. Ook hij komt met aanbevelingen om de weergave acceptabel te maken, maar raadt aan sdr te gebruiken, omdat dat leidt tot 'een veel betere game-ervaring'.

Deze analyses van hdr in Cyberpunk 2077 lijken in zekere mate op de initiële reacties op de hdr-implementatie in Red Dead Redemption 2. Toen deze game uitkwam, werd al snel de conclusie getrokken dat er sprake was van nep-hdr, omdat de output afgeleid werd van sdr-beeld, waarbij de wereld niet werd gerenderd met enige vorm van verhoogd dynamisch bereik. Dat leidde tot een fletse weergave, een verminderde kleurverzadiging, weinig contrast en een niet al te hoge piekhelderheid. Uiteindelijk heeft Rockstar een patch uitgebracht die deze problemen grotendeels oploste.

Tweakers publiceerde vrijdag een review van Cyberpunk 2077, waarvoor de pc-versie van de game is gespeeld. De genoemde issues met de hdr-implementatie zullen waarschijnlijk iets minder snel bij pc-gamers spelen, omdat in de meeste gevallen pc-monitoren zullen worden gebruikt. Lang niet alle monitoren ondersteunen hdr of zijn überhaupt in staat tot een goede hdr-weergave.