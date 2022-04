BioWare kondigt nieuwe Mass Effect aan en toont teaser Dragon Age 4

BioWare werkt aan een nieuwe Mass Effect-game en heeft daarnaast ook een teaser getoond van de al aangekondigde Dragon Age 4. De beelden passeerden de revue tijdens The Game Awards, die donderdagnacht plaatsvonden.

De teaser van Mass Effect toont een Asari-alien die op een besneeuwde planeet iets uit de sneeuw vist dat lijkt op een stuk van een N7-harnas. Dat is het insigne dat op het harnas van Commander Shepherd staat, de hoofdpersoon van Mass Effect 1, 2 en 3. De teaser eindigt met de tekst "Mass Effect zal doorgaan". BioWare licht dat op Twitter toe en stelt dat de game in de vroege productiefase is. De laatste Mass Effect-game, Andromeda, kwam in 2017 uit en Mass Effect 3 komt uit 2012.

In de Dragon Age 4-teaser vertelt Varric, een personage uit Dragon Age 2 en Inquisition in een voice-over dat hij aan je zijde zal vechten tegen alle vijanden die de wereld te bieden heeft, inclusief de grootste vijand, de zogenaamde Dread Wolf. Dat is de God van verraad en rebellie die in de eerdere games al een rol speelde en dat ook zal doen in Dragon Age 4. Hoewel de game in 2018 aangekondigd werd, is er nog geen releasedatum voor bekend. Eerder dit jaar zei de ontwikkelaar dat de game ook in de vroege stadia van productie is.