Gerucht: Dragon Age 4 staat op de planning voor een release in 2023

Dragon Age 4 loopt volgens betrokkenen op schema voor een release in 2023. BioWare kondigde het langverwachte vierde hoofddeel van de rpg-franchise in 2018 aan. Sindsdien is er nog weinig nieuwe informatie over de game bekendgemaakt.

Bronnen bevestigen tegenover VentureBeat dat er op zijn vroegst in 2022 pas nieuwe informatie naar buiten komt over Dragon Age 4. Vooralsnog zijn er alleen een korte teaser en concept art van de game beschikbaar. BioWare en EA lieten op Twitter al weten dat Dragon Age 4 niet getoond zou worden tijdens het EA Play Live-evenement van afgelopen donderdag.

De Dragon Age-franchise bevat tot dusver drie gerenommeerde hoofddelen, gemaakt door BioWare, waarvan de laatste game in 2014 uitkwam. De studio staat bekend om rpg's als Mass Effect, Anthem, Star Wars: Knights of the Old Republic en de eerste twee Baldur's Gate's. Electronic Arts bracht tussen 2009 en 2014 daarnaast ook enkele Dragon Age-spin-offs uit voor onder andere smartphones en webbrowsers. Er kwamen ook meerdere boeken, stripboeken, video's en zelfs een bordspel uit rond Dragon Age.

Update, 21:55: Het cv van BioWare is iets verduidelijkt. Aanvankelijk werd Baldur's Gate aan BioWare toegeschreven, terwijl de latere games uit de franchise door andere studios gemaakt werden. Ook is Anthem aan het rijtje toegevoegd.