Vacature Plex bevestigt plannen om streamingdiensten in Plex-app te bundelen

Streamingdienst Plex is van plan om content van andere streamingdiensten binnen de Plex-app te bundelen. Het Amerikaanse bedrijf is op zoek naar een nieuwe medewerker die contracten voor onder andere contentlicenties onderhandelt.

Uit de Plex-vacature blijkt dat het streamingplatform nog steeds van plan is om content van derden via de Plex-app beschikbaar te maken. "Zeer binnenkort kunnen klanten content van al hun streamingdiensten ontdekken, organiseren en bekijken via de Plex-homepage." Het betreft een vacature voor een contractbeheerder, die verantwoordelijk is voor het opstellen, controleren en onderhandelen van contracten betreffende content, software en andere partners.

Er gaan al langer geruchten rond dat Plex het ambitieuze plan heeft om andere streamingdiensten in een gebundelde omgeving op te nemen. Eind 2019 kondigde Plex voor het eerst dergelijke plannen aan, maar noemde het toen een 'langetermijnvisie'. In april schreef Variety dat Plex een investering van 50 miljoen dollar had gekregen, waarvan een deel naar verluidt naar het bundelen van content van derden zou gaan.

Plex is een streamingdienst waar gebruikers onder andere gratis live-tv kunnen kijken, maar ook zelf content kunnen hosten via servers. De dienst biedt ondersteuning voor films, series, podcasts, muziek en games aan. Door middel van in-app reclames en de Plex Pass verdient het bedrijf zijn inkomsten. Plex is naar eigen zeggen in bijna vijftig landen actief en heeft twintig miljoen gebruikers wereldwijd.