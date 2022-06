Plex trekt op 31 maart stekker uit Arcade-gamestreamingdienst

Mediaserversoftwaremaker Plex trekt op 31 maart 2022 de stekker uit zijn gamestreamingdienst Arcade. Volgens het bedrijf weerhielden diverse obstakels Plex ervan om Arcade 'uit te bouwen tot de dienst die het voor ogen had'.

Dat blijkt tenminste uit een melding die een Plex-gebruiker te zien kreeg en vervolgens op Reddit deelde. Daarin vermeldt Plex de datum van 31 maart 2022 waarop het de stekker uit de gamestreamingdienst trekt. Op de website van Plex levert de link naar de gamestreamingdienst momenteel een 404-melding op en in een geüpdatete blogpost bevestigt het bedrijf het nieuws. Plex schrijft in die post dat het geen nieuwe abonnees meer accepteert. Gebruikers kunnen de gamestreamingdienst wel verder gebruiken tot 31 maart en dat zonder extra kosten.

Plex introduceerde Arcade in januari 2021. De gamestreamingdienst bevatte toen 27 Atari-spellen waaronder Centipede, Lunar Lander en Motor Psycho. De dienst werkte aan de hand van de gamestreamingtechnologie van Parsec. Om met Arcade te kunnen gamen, moesten gebruikers een Plex Media Server opzetten op een Windows- of MacOS-apparaat. Daarna konden de games gestreamd worden naar mobiele telefoons en televisies die op Android draaiden, naar iOS- en tvOS-apparaten en via de Chrome-browser. De abonnementsdienst was beschikbaar voor 5 dollar per maand. Plex Pass-abonnees betaalden 2,50 dollar per maand.

Bij de aankondiging van Arcade benadrukte Plex dat de gamestreamingdienst een soort van 'intern Kickstarter-achtig project' was. Afhankelijk van het behaalde succes zou intern worden bepaald of het bedrijf alsnog doorging met de dienst.