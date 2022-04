Gerucht: Plex werkt aan Where to Watch-integratie van streamingdiensten

In de apk van de Android-app van Plex is naar verluidt een verwijzing naar een Where to Watch-dienst van Plex te vinden. Deze zou toegang bieden tot streamingdiensten van derde partijen via het Plex-platform.

Een afbeelding van de dienst toont dat gebruikers voor de Where to Watch-dienst hun favoriete streamingdiensten kunnen selecteren. De Plex-dienst zou vervolgens 'de rest' afhandelen. Reddit-gebruiker Ohmybahgosh beweert de afbeelding in de apk van de Plex-app voor Android aangetroffen te hebben.

De omschrijving voor de dienst meldt dat Plex bijna alle films en tv-shows kan streamen, 'waar ze zich ook bevinden'. Op Reddit speculeren gebruikers dat Plex op het punt lijkt te staan integratie van streamingdiensten van derde partijen mogelijk te maken, zodat gebruikers via het platform ook video's van bijvoorbeeld Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video kunnen vinden en afspelen.

In de zomer van vorig jaar verscheen er al een vacature die wees op de komst van integratie van streamingdiensten van derde partijen in de Plex-app. Diensten als Just Watch bieden een vergelijkbare functionaliteit en ook Apple TV kan zoeken in het aanbod van enkele aanbieders van streamingvideo's.