Tesla leverde vorig jaar een recordaantal van bijna een miljoen auto's

Tesla heeft in 2021 in totaal 936.172 auto's geleverd. Daarvan waren 911.208 stuks een Model 3 of Y, en 24.964 een Model S of X. Van alle geleverde auto's zijn er 4151 geregistreerd in Nederland. Dat is ruim de helft minder dan in 2020, toen er 8957 Tesla's werden geregistreerd.

Tesla leverde in heel 2021 in Nederland slechts één auto meer dan het in enkel december 2020 heeft gedaan, blijkt uit verkoopstatistieken van de Bovag. Toen werden er namelijk 4150 auto's geleverd. In december 2021 werden er 1882 Tesla's in Nederland geregistreerd. Slechts zes van de nieuwe Nederlandse Tesla's in 2021 betrof een Model S of X.

De hoge decemberverkopen zijn volgens de Bovag te danken aan de veranderende fiscale regels voor elektrische auto's die vanaf 2022 ingingen. Vanaf 1 januari is de bijtelling voor het privégebruik van personenauto's door zakelijke gebruikers verhoogd van 12 naar 16 procent, waardoor het financieel aantrekkelijker was om in 2021 nog een auto aan te schaffen. De lagere totale verkopen in Nederland wijt de Bovag aan de chiptekorten, waardoor auto's in heel 2021 minder goed leverbaar waren.

Ondanks dat Tesla het in Nederland minder deed dan in 2020, zijn de verkopen er wereldwijd wel flink op vooruit gegaan. De leveringen zijn bijna verdubbeld ten opzichte van 2020, toen het bedrijf 499.550 auto's leverde. Een reden voor de hogere verkopen heeft Tesla niet bekendgemaakt. Volgens het bedrijf telt een auto pas als 'geleverd' als het voertuig aan de klant is overgedragen.