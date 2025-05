Tesla leverde recordaantal auto's in 2022, maar haalt groeidoelstellingen niet

Tesla leverde vorig jaar ongeveer 1,31 miljoen voertuigen, een stijging van 40 procent ten opzichte van 2021. Daarmee mist het bedrijf zijn doelstelling om 50 procent te groeien in 2022. Tesla produceerde daarnaast 1,37 miljoen auto's in 2022.

Tesla leverde vorig jaar 1.313.851 auto's, maakt het bedrijf op maandag bekend. Het gros daarvan betreft Model 3- en Y-voertuigen, waarvan het bedrijf bijna 1,25 miljoen exemplaren leverde. Van de Model S en X werden 66.705 modellen geleverd in 2022. Tesla gaf eerder aan dat het in 2022 hoopte 50 procent meer auto's te leveren dan in 2021, toen het bedrijf 936.172 voertuigen verscheepte. Om dat doel te halen, had Tesla vorig jaar 1,4 miljoen auto's moeten leveren aan klanten.

Afgelopen kwartaal leverde Tesla naar eigen zeggen 405.278 voertuigen, waaronder 17.147 Model S- en X-modellen en 388.131 exemplaren van de Model 3 en Y. Ondanks het mislopen van zijn groeidoelstellingen is dat een nieuw record voor de autofabrikant.

Ook de productie liep in 2022 ook vertraging op, onder meer door lockdowns in de Tesla-fabriek in Shanghai en problemen in de toeleveringsketen. Analisten spreken daarnaast over een dalende vraag naar auto's in China. Het bedrijf zou in januari minder auto's produceren in zijn Chinese fabriek, schrijft persbureau Reuters op basis van interne documenten. Productie bij het bedrijf steeg in 2022 wel, naar 1.369.611 voertuigen. Daarmee produceerde het bedrijf 47 procent meer auto's dan in 2021. Afgelopen kwartaal produceerde het bedrijf 439.701 auto's.

Tesla schrijft dat het momenteel overstapt naar een meer gelijkmatige verdeling van productie in verschillende regio's. Volgens de fabrikant steeg het aantal geproduceerde auto's die nog niet geleverd zijn daardoor in het vierde kwartaal van 2022. Het bedrijf gaf eerder al aan dat het last had van logistieke problemen. In oktober stelde de automaker dat het 'steeds lastiger is' om tegen schappelijke prijs transportcapaciteit veilig te stellen, zeker rondom de 'piekweken' aan het einde van een kwartaal.

Tesla publiceert eind deze maand zijn definitieve financiële cijfers voor het laatste kwartaal van 2022, naast een jaarrapport voor 2022. Op 1 maart houdt het bedrijf zijn jaarlijkse Investor's Day-presentatie voor aandeelhouders, zo meldt het bedrijf eveneens op dinsdag.