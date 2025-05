Tesla leverde vorig kwartaal opnieuw recordaantal van 422.875 auto's

Tesla leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 422.875 auto's, waarvan het gros bestaat uit Model 3- en Y-leveringen. Dat is weer een nieuw record voor het bedrijf. Tesla produceerde vorig kwartaal totaal 440.808 auto's.

Tesla leverde in het afgelopen kwartaal in totaal 412.180 Model 3- en Y-auto's. Het bedrijf noemt geen afzonderlijke cijfers voor de Model 3 en Model Y. Van de Model S- en X-uitvoeringen zijn vorig kwartaal 10.695 exemplaren geleverd. In totaal leverde Tesla dus 422.875 auto's.

Het aantal leveringen betreft opnieuw een kwartaalrecord voor Tesla. Het bedrijf doorbrak zijn persoonlijke record de afgelopen paar kwartalen ook al. In het laatste kwartaal van 2022 leverde het bedrijf in totaal 405.278 auto's, waarvan 388.131 Model 3- en Model Y-uitvoeringen. In het eerste kwartaal van vorig jaar leverde het bedrijf 310.048 auto's.

De productie van Tesla steeg afgelopen kwartaal minder hard. Het bedrijf produceerde afgelopen kwartaal 440.808 auto's, waarvan 421.371 Model 3's en Model Y's. Daarmee produceerde Tesla 1107 auto's meer dan in het kwartaal daarvoor. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, steeg de productie met 44 procent.

Tesla-ceo Elon Musk zei in januari dat het bedrijf dit jaar twee miljoen auto's wil leveren aan klanten, meldt ook Reuters. Dat zou een stijging van 52 procent betekenen ten opzichte van 2022. Vorig jaar groeiden de leveringen van het bedrijf met 40 procent in vergelijking met 2021.