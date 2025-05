Goedkopere Western Digital-opslagkaart voor Xbox Series X en S verschijnt online

Western Digital lijkt te werken aan opslagmodules voor de Xbox Series X en S. Een Amerikaanse winkel zette dergelijke modules vroegtijdig online, met prijzen van 180 dollar voor een 1TB-model. Tot op heden maakte alleen Seagate opslagkaarten voor de Xbox Series-consoles.

De Western Digital C50-uitbreidingskaarten verschenen onlangs bij Amerikaanse winkel Best Buy, merkte The Verge als eerste op. Een 1TB-variant stond op de webwinkel van dat bedrijf voor 180 dollar. Dat is minder dan de 1TB-kaart die Seagate levert; die kaart had een adviesprijs van 220 dollar en staat in de Pricewatch voor € 133,99. Best Buy heeft de producten inmiddels offline gehaald. Het is niet bekend wanneer Western Digital de kaarten officieel aankondigt.

Dit soort opslagkaarten betreffen externe ssd's met een propriëtaire aansluiting, die gebruikt kunnen worden om het opslag van een Xbox Series X of S uit te breiden. De kaarten zijn net zo snel als de interne ssd van de consoles. Momenteel maakt alleen Seagate dergelijke opslagkaarten, in varianten van 512GB, 1TB en 2TB. Western Digital lijkt binnenkort dus ook met in ieder geval een 1TB-Xbox-kaart te komen, tegen een lagere adviesprijs dan de tegenhanger van Seagate. Het is niet bekend of Western Digital ook aan opslagkaarten met andere opslaghoeveelheden werkt.

De prijs van 180 dollar komt omgerekend en met btw neer op 201 euro. Dat is nog steeds duurder dan de prijs van een soortgelijke PCIe 4.0-ssd. De PS5 van Sony maakt gebruik van dergelijke M.2-ssd's, hoewel die officieel minimale sequentiële leessnelheden van 5500MB/s moeten bieden. Ssd's die aan die eis voldoen, staan tegenwoordig in de Pricewatch voor minder dan honderd euro.