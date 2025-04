Seagate toont zijn eerste officiële M.2-ssd's voor PlayStation 5

Seagate heeft twee officieel gelicenseerde M.2-ssd's voor de PlayStation 5 aangekondigd. De Game Drive PS5 NVMe-serie is beschikbaar in de varianten 1 en 2TB en past in alle varianten van de PS5-console. Over de verkrijgbaarheid in de Benelux maakt Seagate nog niets bekend.

De Game Drive PS5 NVMe-ssd's worden standaard geleverd met een heatsink en hebben een sequentiële leessnelheid van 7300MB/s. De schrijfsnelheid van de 1- en 2TB-variant is respectievelijk 6000 en 6900MB/s. Verder hebben de ssd's een levensduur van respectievelijk 1275 en 2550 terabytes written. De drives maken gebruik van de PCIe 4.0 x4-interface. Seagate vermeldt dat de M.2-ssd's in de Verenigde Staten 100 dollar voor de 1TB-variant en 160 dollar voor de 2TB-versie kosten. Er zijn geen europrijzen bekendgemaakt. Wel is er een Nederlandstalige productsheet beschikbaar, wat erop wijst dat de drives ook hier uitgebracht worden.

Seagate is na Western Digital de tweede fabrikant die onder een officiële ssd-licentie van Sony M.2-ssd's voor de PlayStation 5 maakt. Wel maken zo'n beetje alle grote opslagfabrikanten al opslagmedia die aan de richtlijnen van Sony voldoen. Het voordeel van een officiële licentie is dat Sony op deze manier garandeert dat de ssd's aan de vereisten voldoen, wat bijvoorbeeld de beloofde lees- en schrijfsnelheden betrouwbaarder maakt.

Alle M.2-ssd's met officiële PlayStation 5-licentie Model Seagate Game Drive PS5 NVMe WD Black SN850P Capaciteit 1TB, 2TB 1TB, 2TB, 4TB Interface PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Leessnelheid 7300MB/s 7300MB/s Schrijfsnelheid 1TB: 6000MB/s

2TB: 6900MB/s 1TB: 6300MB/s

2TB: 6600MB/s

4TB: 6600MB/s Levensduur (TBW) 1TB: 1275

2TB: 2550 1TB: 600

2TB: 1200

4TB: 2400 Garantie 5 jaar 5 jaar Adviesprijs 1TB: 100 dollar*

2TB: 160 dollar* 1TB: 141 euro

2TB: 225 euro

4TB: 470 euro

*Europrijzen voor de Seagate-ssd's kunnen afwijken van de prijs voor de Verenigde Staten. Dollarprijzen zijn doorgaans exclusief btw.