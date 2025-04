Nintendo stopt in april 2024 met ondersteuning onlinefuncties 3DS en Wii U

Nintendo stopt vanaf ergens in april 2024 met de ondersteuning van alle onlinefunctionaliteit voor de Nintendo 3DS en Wii U. Dat betekent dat gamers vanaf dan geen toegang meer hebben tot multiplayermodi, onlineleaderboards en data-uitwisseling op de betreffende consoles.

Het gamebedrijf licht in een blogpost toe dat er enkele uitzonderingen zijn op deze ontwikkeling. Zo is de cloudopslag van Pokémon in de Pokémon Bank ook na het stoppen van de onlineondersteuning nog mogelijk, maar het 'kan zijn dat deze service ergens in de toekomst ook stopt', schrijft Nintendo. Daarnaast kunnen derden de servers voor hun Nintendo 3DS- en Wii U-games beschikbaar houden, maar het bedrijf noemt geen voorbeelden. Spelers worden doorverwezen naar de ontwikkelaars van deze games voor meer informatie.

Er is nog geen exacte datum en tijd bekend voor het stoppen van de betreffende services. Sterker nog, Nintendo houdt een kleine slag om de arm over de prognose van april 2024: "Houd in de gaten dat als het eventueel moeilijk wordt om onlineservice voor Nintendo 3DS- en Wii U-software beschikbaar te houden, we de services nog eerder kunnen stopzetten dan gepland."

Hoewel onlineservices voor de consoles binnenkort niet meer beschikbaar zijn, kunnen aangeschafte games, dlc en updates voorlopig nog gedownload worden via de Nintendo eShop. Het is daarbij al sinds eerder dit jaar niet meer mogelijk om via de eShop games voor de betreffende platforms aan te schaffen. Verder blijft de StreetPass-functie voor de 3DS beschikbaar, aangezien het om een lokale uitwisseling van gegevens gaat. Het vergelijkbare SpotPass gebruikt dan weer een onlineverbinding en is straks daarom niet meer beschikbaar. Overigens is StreetPass ook voor de Wii U uitgebracht, maar daar zegt Nintendo niets over. Voor zover bekend werkt deze service dus ook nog voor de Wii-opvolger.