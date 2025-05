Nintendo-account linken aan Facebook of Twitter is binnenkort niet meer mogelijk

Het is vanaf 25 oktober niet meer mogelijk om een Twitter- of Facebook-account te linken aan een Nintendo-account, meldt de fabrikant dinsdag. Vanaf die datum kunnen gebruikers nog wel hun Google- of Apple-account gebruiken om in te loggen op hun Nintendo-account.

Nintendo meldt dat het door mogelijke technische problemen langer kan duren voordat de inlogopties zijn verwijderd. Als het stopzetten van de functie probleemloos verloopt, dan kunnen gebruikers vanaf 25 oktober alleen nog inloggen op hun Nintendo-account met hun e-mailadres, een Google-account of een Apple-account.

De mogelijkheid om My Nintendo Points te verdienen door een Twitter- of Facebook-account te koppelen, wordt ook verwijderd. Verder verdwijnt de optie om afbeeldingen die gemaakt zijn met de 3DS of Wii U te delen via Facebook of Twitter. De afbeeldingen die voor 25 oktober zijn geplaatst op de socialmediaplatforms via de 3DS en Wii U blijven beschikbaar.

Nintendo is de laatste maanden bezig met het afbouwen van bepaalde digitale diensten. Zo is het vanaf 27 maart 2023 niet meer mogelijk om games te kopen via de eShop op de Wii U en Nintendo 3DS. De ondersteunende diensten voor deze winkels zijn al eerder afgesloten, zoals het gebruik van een creditcard of een tegoedkaart om geld toe te voegen. Gebruikers kunnen nog wel voor eind maart 2023 geldige downloadcodes verzilveren om games en dlc te krijgen.