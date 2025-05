Spotify gaat audioboeken aanbieden in de VS

Spotify voegt audioboeken toe aan zijn aanbod voor klanten in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de muziekbibliotheek en de podcasts op het platform, moeten gebruikers voor audioboeken wel per stuk betalen.

Spotify kondigt aan dat er 300.000 audioboeken beschikbaar komen via zijn platform. Spotify-gebruikers kunnen de audioboeken los aanschaffen. De audioboeken zijn dus geen onderdeel van het Spotify-abonnement, maar het bedrijf wil gaandeweg kijken of dit verdienmodel goed past bij het aanbieden van audioboeken.

Dat geldt ook voor het aanbieden van audioboeken in andere regio's. Hoewel in de aankondiging geen concrete planning wordt gegeven, is het wel de bedoeling dat audioboeken ook voor Spotify-gebruikers buiten de VS beschikbaar komen.

Spotify biedt naast muziek ook al geruime tijd podcasts aan. Hiervoor hoeven gebruikers niet extra te betalen. Eerder dit jaar kwam naar buiten dat de podcastsdivisie van het bedrijf nog niet winstgevend is.