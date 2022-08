Spotify introduceert nieuwe gepersonaliseerde feeds voor muziek en podcasts

Spotify brengt deze week een aangepast ontwerp van het startscherm uit, eerst voor de Android-app en later voor de iOS-variant. De audioapplicatie geeft voortaan verbeterde gepersonaliseerde suggesties weer, verdeeld over de Music- en de Podcasts & Shows-categorieën.

Bovenaan het startscherm van de Spotify-applicatie staan voortaan twee knoppen, Music en Podcasts & Shows. Door op een van de twee knoppen te klikken krijgt de gebruiker een gepersonaliseerde feed te zien conform de aangeklikte categorie.

De feed onder Music bestaat uit luistersuggesties voor genres, albums en een afspeellijst die de gebruiker vermoedelijk tof vindt, legt Spotify uit. Onder Podcasts & Shows lijken vooral de nieuwste afleveringen van al beluisterde shows in de feed te verschijnen, met zo nu en dan een luistersuggestie voor een vergelijkbare show. Beide feeds werken met 'kaarten' waarop bijvoorbeeld de beschrijving van een podcast of de inhoud van een afspeellijst te zien is.

Tot dusver was het altijd lastig om onderscheid te maken tussen podcasts en muziek, doordat Spotify de gepersonaliseerde suggesties door elkaar geeft. Dat blijft zo op het startscherm, maar gebruikers kunnen voortaan via de Android-app filteren als ze specifiek suggesties in de Music- of in de Podcasts & Shows-categorie willen.

Met de gefilterde gepersonaliseerde suggesties probeert Spotify het vermoedelijk gemakkelijker te maken voor podcastluisteraars om content in deze categorie te vinden. Het is een van de eerste grote nieuwe functies voor de muziekdienst sinds bekend werd dat er een operationeel verlies van 194 miljoen euro geleden werd in het afgelopen kwartaal.