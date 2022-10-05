Spotify neemt bedrijf over dat schadelijke inhoud in podcasts kan opsporen

Spotify heeft het Ierse bedrijf Kinzen overgenomen. Kinzen is gespecialiseerd in het detecteren van schadelijke inhoud in podcasts en audio. De technologie van het bedrijf moet er volgens Spotify voor zorgen dat de Zweedse streamingdienst een 'veilig audioplatform' blijft.

Volgens Spotify gebruikt Kinzen machine learning-technologie in combinatie met menselijke deskundigheid om potentieel schadelijke inhoud in audiobestanden of podcasts op te sporen. Het bedrijf doet daarvoor ook beroep op onderzoeken van academici en journalisten. Volgens Spotify kan Kinzen schadelijke inhouden in verschillende talen, en uit verschillende gebieden, ontdekken.

De twee bedrijven werken sinds 2020 samen. De samenwerking die toen ontstond, diende volgens Spotify om de veiligheid op het muziekplatform veilig te stellen. Volgens het Zweedse bedrijf kan het dankzij Kinzen beter inspelen op de nuances en intenties van sommige audio-inhouden. De technologie van Kinzen zou er bovendien voor zorgen dat ontluikende trends, wat betreft misbruik tegenover anderen, sneller opgespoord kunnen worden.

Spotify startscherm
Spotify startscherm

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 19:32 45

05-10-2022 • 19:32

45

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Reacties (45)

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willyfreak 5 oktober 2022 19:54
Maar hoe doen ze dit dat? Ik vind “machine learning-technologie in combinatie met menselijke deskundigheid” maar behoorlijk vaag.

Juist hier dieper op in gaan als zou een meerwaarde zijn van het artikel, nu is het maar een vaag artikel met weinig inhoud. Juist als tweaker wil ik weten hoe ze dit technisch voor elkaar krijgen.

[Reactie gewijzigd door willyfreak op 30 juli 2024 11:53]

Snowfall @willyfreak5 oktober 2022 22:12
Juist als tweaker wil ik weten hoe ze dit technisch voor elkaar krijgen.
Voor machine learning kunnen ze gewoon de podcast transcriben en dan zoekt een model gewoon naar verboden woorden in het transcript en als er iets gevonden wordt dan is er dus een probleem en kijkt er een mens naar om te kijken of het idd niet voldoet aan de voorwaarden.

Moest zoiets ook eens voor een Deense Podcast hoster bouwen. Op zich werkte het best aardig.
Keyb @Snowfall5 oktober 2022 22:50
Voor zoeken in transcripties naar 'verboden woorden' is geen machine learning nodig.
grrfield @Keyb6 oktober 2022 03:57
Waarschijnijk niet, maar je zult:
Je start met een geluidsbestand:
- eerst alle woorden moeten herkennen in verschillende talen, tussen achtergrondgeluiden en dergelijke...
- eerst die woorden (zinsdelen) moeten vinden (bijvinden) die 'offending' kunnen zijn.
- eventueel in een context geplaatst krijgen
- afmeten met profielen van de podcasters (nationaliteit, regio,...)
Ik zie best wat mogelijkheden voor machine learning.

[Reactie gewijzigd door grrfield op 30 juli 2024 11:53]

Roko @willyfreak6 oktober 2022 05:03
Hetzelfde zoals Tesla het doet; samples laten beoordelen door mensen en dat voeden aan de AI om deze te trainen. Rinse and repeat
cptdeucebag 5 oktober 2022 19:55
Wat zouden ze van plan zijn met audio die uit deze analyse software naar voren komt? Verwijderen? Of voorkomen dat hun algoritmes de podcast of muziek in kwestie aanraden?
oef! @cptdeucebag5 oktober 2022 23:04
Verwijderen of flaggen voor gebruikers lijkt me het meest ideaal voor ze. Met het eerste voorkom je rechtszaken zoals "Spotify heeft gefaciliteerd...bla" of gedoe in de media.

Met het tweede geef je aan dat de podcast aanstootgevend materiaal oid bevat zodat je de censuurhamer niet hoeft te pakken en mensen niet boos worden.
Blonde Tux @cptdeucebag6 oktober 2022 13:07
Waarschijnlijk om hun advertentieproducten toekomstbestendiger te maken.
Veel adverteerders willen voorkomen dat ze in bepaalde context komen en daarmee geassocieerd worden.
Zo kiest Coca Cola ervoor om bijvoorbeeld niet rondom journaals te zitten omdat de slogan "share the happines" niet direct terugkomt bij veel journaals

Of Oxfam Novib die wil voorkomen dat ze rondom content staat met xenofobe uitspraken.

[Reactie gewijzigd door Blonde Tux op 30 juli 2024 11:53]

cptdeucebag @Blonde Tux6 oktober 2022 15:23
Ow die optie had ik nog helemaal niet aan gedacht, scherp! En in het verlengde daarvan, kunnen ze natuurlijk content creators demonitizen zonder dat ze de content daadwerkelijk verwijderen. Dat zie je bij YouTube content gebruikers ook.
TomPlant0 5 oktober 2022 20:09
Laat ze dit aub ook doen met de video's die je te zien krijgt. Al een paar keer gehad dat er beelden voorbij kwamen die niet voor onder 18 waren. Het duurde bijna twee dagen voordat ze weg waren.

Ik doel dan op de video's die je vaak te zien krijgt bij het afspelen van muziek.
Orangelights23 @TomPlant05 oktober 2022 21:43
Heb je het dan over videoclips of reclames? Er zijn aardig wat genres waar genoeg bloot, geweld en ander 18+ materiaal in te zien is. Maar dat is meestal ook te verwachten bij die muziek.
TomPlant0 @Orangelights236 oktober 2022 07:44
Ik heb het gewoon over porno omdat accounts gehackt waren. Dat komt omdat Spotify tot de dag van vandaag geen tweestapeverificatie heeft. Dus als je het wachtwoord weet ben je binnen.
nopcode 5 oktober 2022 20:31
Wat zou er gebeuren als ze dit toepassen op de songteksten?
MarkS90 @nopcode5 oktober 2022 20:45
Dat werkt alleen als je de muziek achteruit draait ... Is in het verleden vastgesteld door een niet nader te noemen Nederlandse omroep.
Ernst033 5 oktober 2022 20:32
“Schadelijk” is zo’n lekkere arbitraire term waarvan je nu al weet dat er met totale willekeur onwelgevallige meningen de mond gesnoerd gaan worden. En als het achteraf onterecht bleek en iemand heeft groot genoeg bereik om de klacht bij de techreus kenbaar te maken, dan geven ze gewoon het algoritme de schuld.

En men mag zich wel eens een keer achter de oren krabben over die zogenaamde “zorgen” van techreuzen over fakenews en desinformatie. Ik ben er van overtuigd dat het vele malen schadelijker is als iemand door een fakeadvertentie met Jort Kelder (die overigens nog steeds massaal op Facebook en Google staan) z’n hele pensioen in Bitcoins naar een oplichter stuurt dan een ontwormingspilletje van de poes inneemt tegen corona.

[Reactie gewijzigd door Ernst033 op 30 juli 2024 11:53]

DigitalExorcist @Ernst0335 oktober 2022 22:50
Van dat ontwormingspilletje kun je doodgaan, van je pensioen in bitcoins omzetten niet. Beiden zijn gewoon dom, dat dan weer wel.
Hemingr @DigitalExorcist6 oktober 2022 13:17
Je bedoelt dat volledig veilige pilletje dat regelmatig onder de noemen "baad het niet, schaad het niet" wordt voorgeschreven?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278625/

Of mag je dat niet weten van je lokale propagandist?

[Reactie gewijzigd door Hemingr op 30 juli 2024 11:53]

DigitalExorcist @Hemingr6 oktober 2022 13:30
Schei uit met die onzin aub. Medische desinformatie verspreid je maar lekker op Facebook.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 30 juli 2024 11:53]

ArawnofAnnwn @DigitalExorcist7 oktober 2022 16:27
Ga dan naar facebook zou ik zeggen.

Dat middel word over heel de wereld door artsen voorgeschreven voor onder andere corona.
DigitalExorcist @ArawnofAnnwn7 oktober 2022 18:59
Die artsen worden terecht uit hun “ambt” gezet. Ivermectine geef je aan paarden om ze te ontwormen.
ArawnofAnnwn @DigitalExorcist7 oktober 2022 16:31
Van dat pilletje ga je niet dood, dat is misinformatie. Het is ook geen ontwormingspilletje, dat is ook misinformatie. Het is een anti-viraal medicijn ontwikkeld voor mensen dat over heel de wereld word voorgeschreven door artsen. Net als veel andere medicatie werkt het ook bij dieren, onder andere voor ontworming, maar dat is niet het doel (werkt ook bij mensen met wormen overigens). Grotendeels van wat dierenartsen voorschrijven zijn medicijnen ontwikkeld voor mensen, die ook bij dieren gebruikt worden. Ik gebruik dezelfde medicatie als mijn vorige kat, in een andere hoeveelheid. Zelfde fabrikant zelfs. Sommige landen gebruiken ivermectin als standaard medicatie tegen corona. Het is ondertussen in de VS goedgekeurd als middel tegen corona. Deze misinformatie, dat het een middel voor dieren is, moet echt snel de wereld uit geholpen worden. Dit was puur propaganda van een aantal politici, wat haaks staat op de wetenschap.
DigitalExorcist @ArawnofAnnwn7 oktober 2022 19:00
Zullen we medische informatie aan medici overlaten aub? Voordat er nog meer slachtoffers vallen?
beerse @Ernst0336 oktober 2022 12:41
De term 'schadelijk' is in Europa in de meeste gevallen iets heel anders dan in de USA.
Hier in Europa is geweld en vuurwapens eerder schadelijk.
Daar in de USA vinden ze de voortplanting eerder schadelijk.
gepebril 5 oktober 2022 23:57
Toen ik schadelijke inhoud las dacht ik aan audiobestanden met extreme zaagtanden en pulsen die je speakers mogelijk kunnen beschadigen... wordt oud denk ik :*)

[Reactie gewijzigd door gepebril op 30 juli 2024 11:53]

Vrijdag @gepebril6 oktober 2022 00:51
Dat nummer van Janet Jackson? :P
gepebril @Vrijdag6 oktober 2022 06:59
O.a. ha ha ha.
Siaon @gepebril6 oktober 2022 15:40
Ik zit ook nog heel erg mijn best te doen om te bedenken wat in hemelsnaam schadelijke audio kan zijn. Wellicht iets als: "I want a peppermint.", wanneer je het achterstevoren afspeelt? Behalve dat subliminal messaging al tijden lang zonder wetenschappelijke onderbouwing is natuurlijk...
Bulls 5 oktober 2022 20:21
Define: schadelijke inhoud
georgeboot @Bulls5 oktober 2022 20:27
Exact mijn gedachte. Bronartikel spreekt over “harmful content”. Vandaag de dag valt daar volgens sommigen een hele boel onder. Het riekt mij een beetje naar een mooi geautomatiseerde tool voor het censureren van onwelvalligen.
Rockvee2 @Bulls5 oktober 2022 20:28
Dat je in een leuke podcast hoort dat 2 mensen "bezig" zijn met elkaar .
IStealYourGun @Bulls5 oktober 2022 21:30
Dat kan tweakers of Spotify niet en de reden staat eigenlijk al uitgelegd in het artikel. Schadelijke inhoud kan verschillen van locatie en cultuur.
Verwijderd @Bulls5 oktober 2022 22:38
Inhoud die men om PR redenen liever kwijt dan rijk is
egeszsegedre @Verwijderd5 oktober 2022 20:58
Oh, huh, zoals wat? Wat is er gecensureerd? WappieTV Ongehoord Nederland?
Verwijderd @egeszsegedre5 oktober 2022 21:14
Je weet zelf ook wel dat er heel veel niet gezegd mocht worden op allerlei social media platforms omdat het zogenaamd geen feit was. Er zijn heel veel mensen onterecht weggezet als wappies. En dan heb ik het niet over de echte wappies die over 5G en nanochips en het WEF lopen te blaten.
Lekker Ventje @Verwijderd5 oktober 2022 22:49
Als het wél een feit zou zijn geweest had het gewoon geplaatst kunnen worden. Probleem met dat soort alternatieve feiten is dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is. Onderbouwing vanuit de onderbuik telt niet.
Bulls @Lekker Ventje6 oktober 2022 07:51
Veel wat wel geplaatst werd was ook niet feitelijk bewezen. Oude beelden van een gaslek in India gebruiken voor Corona bijvoorbeeld. Laten we het maar niet hebben over de beelden uit ARMA voor Oekraïne |:(
Beakzz @Lekker Ventje6 oktober 2022 02:24
Sorry maar dat is echt onzin. Youtube staat vol met onwaarheden van "officiele" kanalen. Zeker aan de US (media en goverment) kant werd er een hoop onzin verkondigd zoals dat je na het vaccin geen mensen meer kon besmetten en dat je het zelfs niet meer kon krijgen. Dat soort dingen waren ook totaal niet wetenschappelijk onderbouwd en YT stond er bij en keek er na.

Het probleem is dat de wetenschap het helemaal niet zo met elkaar eens was/is over Covid als dat het soms lijkt in de media. Wetenschappers die onderzoeken niet publiceerden om niet in het wappie kamp te komen bijvoorbeeld.

En zelfs al zitten die wetenschappers er helemaal naast dan is het nog steeds belangrijk om de discussie te voeren. Als iemand die ergens in het midden hangt (wantrouw beiden kanten) heb ik echt mijn vertrouwen in de mensheid verloren de laatste 3 jaar. Ook omtrent de huidige oorlog hangt weer een zweem van censuur en propoganda uit alle 3 de kampen. Je mag nog maar één mening hebben en anders ben je dom. Zelfs als je het vreemd vind dat iemand zijn eigen gaspijp opblaast.
Bulls @Beakzz6 oktober 2022 07:54
Ja het is bijna eng hoe de grote groep achter een bepaalde standpunt aan loopt en alles wat dat weerlegt verwerpt. Sektarische toestanden. De tv is baas.
robertlinke @Verwijderd7 oktober 2022 10:38
geef aub een concreet voorbeeld
Lekker Ventje 5 oktober 2022 22:50
Geld zat bij Spotify blijkbaar want Barcelona zal ook niet gratis met Spotify op de borst rondlopen. Nu de artiesten nog een keer gaan betalen.
ronnySB 5 oktober 2022 21:28
And the censure begins...
Tim AtSharp @ronnySB5 oktober 2022 22:03
nee hoor. Dat is al héél lang bezig :-)
kodak 6 oktober 2022 10:53
Dat het bedrijf zich richt op kunnen herkennen van misinformatie klinkt goed. Maar dit bericht uit 2019 klinkt toch meer alsof het bedrijf opgericht is om overgenomen te worden door spotify.

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