Spotify neemt bedrijf over dat schadelijke inhoud in podcasts kan opsporen

Spotify heeft het Ierse bedrijf Kinzen overgenomen. Kinzen is gespecialiseerd in het detecteren van schadelijke inhoud in podcasts en audio. De technologie van het bedrijf moet er volgens Spotify voor zorgen dat de Zweedse streamingdienst een 'veilig audioplatform' blijft.

Volgens Spotify gebruikt Kinzen machine learning-technologie in combinatie met menselijke deskundigheid om potentieel schadelijke inhoud in audiobestanden of podcasts op te sporen. Het bedrijf doet daarvoor ook beroep op onderzoeken van academici en journalisten. Volgens Spotify kan Kinzen schadelijke inhouden in verschillende talen, en uit verschillende gebieden, ontdekken.

De twee bedrijven werken sinds 2020 samen. De samenwerking die toen ontstond, diende volgens Spotify om de veiligheid op het muziekplatform veilig te stellen. Volgens het Zweedse bedrijf kan het dankzij Kinzen beter inspelen op de nuances en intenties van sommige audio-inhouden. De technologie van Kinzen zou er bovendien voor zorgen dat ontluikende trends, wat betreft misbruik tegenover anderen, sneller opgespoord kunnen worden.