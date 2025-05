AI genereert fictieve podcast van Joe Rogan met Steve Jobs als gast

AI-bedrijf Play.ht heeft door middel van kunstmatige intelligentie een podcast gegenereerd tussen podcaster Joe Rogan en de overleden Apple-medeoprichter Steve Jobs. Dankzij deeplearning werden de stemmen van de twee mannen nagemaakt.

De podcast van ruim 19 minuten is gebaseerd op audiofragmenten van Rogan en Jobs. In het geval van Rogan is er uitzonderlijk veel audiomateriaal om kunstmatige intelligentie mee te trainen, aangezien hij alleen al ruim 1800 afleveringen van The Joe Rogan Experience via Spotify heeft gepubliceerd. Daarom is vooral de geloofwaardigheid van Rogan's stem relatief goed, afgezien van de momenten waarop de podcaster lacht.

Voor het namaken van de stem van Jobs heeft het bedrijf naar eigen zeggen gebruikgemaakt van 'alle mogelijke opnames die online te vinden zijn'. Omdat veel van het trainingsmateriaal voor de AI uit presentaties en keynotes bestaat, klinkt het veelal alsof Jobs een presentatie houdt en dus niet een intiem gesprek voert. "Zijn stem is gegenereerd op basis van enkele minuten stemgeluid uit video's van hem op podia en tijdens interviews met op de achtergrond veel ruis, vandaar de glitches", aldus Play.ht-medeoprichter Syed Hammad tegenover Gizmodo.

Hoewel Rogan zijn populaire podcast enkele jaren voor het overlijden van Jobs begon, was de voormalige Apple-topman nooit echt te gast bij de betreffende audioshow. Desalniettemin worden er in de AI-podcast onderwerpen aangesneden die te verwachten zouden zijn als de twee elkaar zouden treffen, waaronder Mac-computers en LSD.