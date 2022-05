Spotify gaat informatielabels plaatsen bij podcasts over covid-19

Spotify gaat zogeheten content advisory-labels plaatsen bij podcasts die een discussie over covid-19 bevatten. Deze labels verwijzen luisteraars door naar een specifieke gids voor covid-19 op Spotify, waar feitelijke informatie over het virus te vinden is.

Deze content advisory-labels zullen in de komende dagen wereldwijd beschikbaar komen op Spotify. Het doel van deze labels is het 'bestrijden van desinformatie'. Daniel Ek, de oprichter en ceo van Spotify, zegt dat Spotify het eerste grote podcastplatform is dat met een dergelijk initiatief komt. Deze stap is waarschijnlijk een reactie op kritiek over hoe het platform omging met de podcasts van de Amerikaan Joe Rogan.

Zijn goed beluisterde show, genaamd de Joe Rogan Experience, waar Spotify vorig jaar meer dan 100 miljoen dollar voor neertelde, kreeg recent nogal wat kritiek, omdat Rogan regelmatig gasten uitnodigt in de show die controversiële meningen uiten over covid-19-vaccinaties. Artsen riepen Spotify op iets te doen aan deze desinformatie en muzikant Neil Young besloot uit protest zijn muziek van het platform te halen. Sommige anderen volgden zijn voorbeeld. Young benadrukte dat hij vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt en tegen censuur is, maar dat hij niet langer met zijn muziek een platform wilde ondersteunen dat schadelijke informatie verspreidt.

Spotify heeft ook, in aanvulling op de bestaande algemene voorwaarden, platformregels gepubliceerd die volgens het bedrijf moeten verzekeren dat 'iedereen een veilige en genietbare ervaring' heeft. Dit betreft een weergave van wat het muziekplatform beschouwt als gevaarlijke, misleidende, gevoelige en illegale content, inclusief concrete voorbeelden daarvan en de oproep om dat soort gevallen te vermijden. Een van de punten is het vermijden van content die gevaarlijke valse of misleidende medische informatie verspreidt die mogelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengen, waarbij onder meer covid-19 wordt aangehaald. Spotify zegt dat overtredingen kunnen leiden tot het verwijderen van de content.