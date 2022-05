Spotify biedt 'radiozender'-app Stations niet meer aan

Spotify Stations, een zusterapp van de bekende muziekstreamingapplicatie, wordt buiten werking gezet. De app, die een minimalistische interface bood die gebruikers makkelijk een Spotify-'radiozender' hielp vinden, werkt vanaf 16 mei niet meer.

Spotify legt tegenover TechCrunch uit dat Stations een 'test' was om 'gebruikers een betere luisterervaring te bieden'. "We zullen [Stations] uitschakelen, maar gebruikers kunnen makkelijk hun favoriete radiozenders overzetten en een soortgelijke ervaring krijgen in de Spotify-app."

De app is al niet meer in de App Store en Play Store te vinden en de webclient verleent ook geen diensten meer. Vermoedelijk werken reeds geïnstalleerde instanties van de Stations app nog wel, tot die datum van 16 mei. Middels sideloading zou de app vermoedelijk nog wel te proberen zijn voor die deadline.

De Spotify-app biedt inderdaad de functionaliteit van Stations ook, min of meer: in de Home-sectie is een kopje 'Aanbevolen radio' te vinden. Duidelijke verschillen ten opzichte van de Stations-app zijn dat er langs allerlei andere functies genavigeerd moet worden en dat de radiofunctionaliteiten beperkter zijn dan bij Stations.

Spotify's 'radiozenders' zijn afspeellijsten die opgesteld worden op basis van een aanwijzing van de gebruiker. Dat kan bijvoorbeeld een muzieknummer, artiest of album zijn. Laat die een zender opstellen op basis van een Nederlandstalige artiest, dan stelt Spotify een afspeellijst op met soortgelijke Nederlandstalige artiesten. De zender kan verder verfijnd worden door bij bepaalde nummers aan te geven dat ze goed bij de zender passen. Stations is soortgelijk aan Pandora, een andere bekende dienst, die niet in Nederland en België beschikbaar is.