Spotify brengt Car Thing-accessoire uit in Verenigde Staten voor 90 dollar

Spotify brengt zijn Car Thing officieel uit in de Verenigde Staten. Het accessoire om naar muziek te luisteren in de auto werd vorig jaar al beperkt uitgebracht in de VS. Spotify zegt nog niets over een release in andere landen.

Volgens Spotify luisteren gebruikers meer naar muziek in de auto als ze Car Thing gebruiken en vinden gebruikers het makkelijker om muziek uit te kiezen tijdens het autorijden met het accessoire. Het 90 gram wegende apparaatje bestaat uit een 4"-scherm met een grote volumeknop en ingebouwde microfoons.

Gebruikers kunnen op het scherm muziek kiezen of met een Hey Spotify-commando spraakbediening gebruiken. Car Thing werkt niet als zelfstandig apparaat, maar moet draadloos gekoppeld worden met een Android- of iOS-smartphone. Een Spotify Premium-account is vereist om van het accessoire gebruik te maken.

Uit de testfase is een aantal verzoeken naar voren gekomen die Spotify wil doorvoeren. Dat gaat om een nachtmodus waarin het scherm gedimd wordt en een commando om muziek aan een queue toe te voegen. Spotify verkoopt Car Thing vanaf dinsdag officieel in de Verenigde Staten, maar zegt nog niets over een eventuele release in andere landen.