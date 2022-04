Spotify rolt eigen spraakassistent uit naar iOS- en Android-gebruikers

Spotify lijkt momenteel een eigen spraakassistent beschikbaar te maken voor Android- en iOS-gebruikers. Hiermee kunnen Spotify-gebruikers via spraakcommando's bijvoorbeeld muziek laten afspelen en afspeellijsten openen.

Verschillende media hebben de functie werkend gekregen, waaronder GSM Arena en 9to5Mac. Mogelijk betreft het een gefaseerde uitrol. Gebruikers die toegang tot de functie hebben, kunnen de digitale assistent activeren door 'Hey Spotify' te zeggen. De spraakassistent werkt alleen wanneer de Spotify-app geopend is. Met de functie kunnen gebruikers onder andere muziek van bepaalde artiesten laten afspelen. Gebruikers kunnen ook muziek pauzeren of nummers overslaan via de functie.

Spotify laat Premium-gebruikers al langer naar muziek zoeken via stemcommando's, maar hiervoor moeten gebruikers eerst een icoon aandrukken, waardoor deze functie niet volledig handsfree is. Spotify werkt daarnaast al met verschillende andere spraakassistenten, waaronder Apples Siri, de Google Assistent en Bixby van Samsung. Daarmee konden gebruikers al albums of losse nummer laten afspelen via spraakcommando's. Dat werkt ook buiten de Spotify-app.

Mogelijk komt Spotify binnenkort met eigen hardware met ondersteuning voor Hey Spotify. Het bedrijf kondigde in 2019 een Car Thing-autoaccessoire aan. Van dat apparaat verscheen eerder deze maand een officiële render in de iOS-app van de dienst. In januari dook het accessoire op bij de Amerikaanse FCC. Spotify stelde bij de aankondiging in 2019 al dat het Car Thing-apparaat spraakcommando's zou ondersteunen.