Spotify verhoogt prijzen voor Premium voor Europese Duo- en Family-gebruikers

Spotify gebruikers met een Duo- of een Family-abonnement in Europa en het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf eind deze maand een tot drie euro per maand meer betalen voor hun abonnement. Gebruikers krijgen daarover een email. Voor huidige abonnees gaat de prijsstijging in juni pas in.

De mail, die gebruikers met een abonnement de komende dagen zullen krijgen, zegt het bedrijf dat Spotify de prijzen moet verhogen van de abonnementen om 'nieuwe content en features' te kunnen blijven brengen. De prijsstijging gaat deze maand in, maar bij huidige abonnees wordt de prijsstijging in juni voor het eerst in rekening gebracht. Het lijkt te gaan om prijsstijgingen voor in ieder geval Premium Student-, Duo- en Family-gebruikers, maar over reguliere Premium-gebruikers is niets bekend.

Volgens verschillende media gaat in de meeste gevallen om een prijsstijging van een euro. Mashable bericht over prijsstijgingen in het Verenigd Koninkrijk van een tot twee pond. In euro's worden studentenabonnementen en Duo-abonnementen allebei een euro duurder. Family-abonnementen worden drie euro duurder en gaan van 14,99 euro naar 17,99 euro per maand.

Het nieuws van de prijsstijging komt tegelijk met nieuws dat Spotify een nieuwe speelfunctie heeft gemaakt in de Facebook-app. Spotify Premium-gebruikers in grote delen van de wereld, maar niet in Europa, kunnen luisteren naar muziek en podcasts in de Facebook-app op iOS en Android. Spotify Free-gebruikers krijgen een shufflemode met advertenties van Spotify in de Facebook-app.

Zondag bracht The Wall Street Journal nog het nieuws dat Spotify werkt aan een abonnementssysteem voor podcasts waarbij de omzet van podcastmakers aan de makers toe zal komen. Die functie moet ook deze week uitkomen.