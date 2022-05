Dragon Quest Builders 2 komt naar Xbox One

Square Enix brengt de building-rpg Dragon Quest Builders 2 naar Xbox One. Het spel, dat al uit is op de Playstation 4, Switch en pc, komt 4 mei naar de Xbox One voor 49,99 euro en zit ook bij Game Pass Ultimate inbegrepen.

Het spel is al sinds 2019 uit voor de andere consoles en op Steam, maar komt nu ook naar de Xbox One. Dat blijkt uit een vermelding op de Store-pagina van Microsoft, ontdekt door Gematsu. In de game bouwen spelers met blokken een rpg-wereld. De game heeft een singleplayercampagne en een multiplayer bouwmodus voor maximaal vier spelers.

Dragon Quest Builders 2 zat niet in de lijst met nieuwe releases die onlangs werd aangekondigd door Microsoft voor Xbox Game Pass. Daarin zaten onder andere MLB The Show 21, Phogs!, Destroy All Humans! en Fable III.