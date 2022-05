'Onbekende Amerikaanse datareus' koopt 80 hectare grond in Zeewolde

Een Amerikaans bedrijf heeft via tussenbedrijf Polder Networks in Zeewolde ruim 80 hectare grond van de gemeente aangekocht voor de ontwikkeling van een datacenter. Dat schrijft regionale krant De Stentor op basis van informatie opgevraagd bij de gemeente en het Kadaster.

Begin april kocht de gemeente 115 hectare grond op van de vorige eigenaren van het gebied, verdeeld over meerdere transacties. Een deel daarvan, 80 hectare, is doorverkocht aan Polder Networks. Dat bedrijf regelt de aankoop voor een nog onbekende Amerikaanse partij die een datacenter wil bouwen in het gebied, de grootste van Nederland.

De Stentor zegt dat 35 hectare van het bedrijventerrein Trekkersveld vooralsnog in bezit blijft van de gemeente en bedoeld is voor uitbreiding van het reguliere bedrijventerrein. Het Amerikaanse bedrijf achter Polder Networks heeft in totaal 166 hectare nodig voor het datacenter. De helft heeft het nu aangekocht. De andere helft is volgens de Stentor nog in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat wordt pas verkocht als het bestemmingsplan is vastgesteld.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat Polder Networks 25 maart zo'n 22 hectare grond kocht voor 11 miljoen euro van de gemeente. Twee weken later verkocht de gemeente 24 hectare aan Polder Networks voor 11.999.999 euro. Ook een derde stuk grond van 24 hectare is door Polder Networks aangekocht. Het bedrijf betaalde maar ongeveer 50 euro per vierkante meter, terwijl in het exploitatieplan van Trekkersveld een grondprijs staat van 115 euro per vierkante meter. Dat is ook de prijs die de gemeente betaalde voor diens 35 hectare grond.

Eigendomskaart volgens het exploitatieplan Trekkersveld. Het groene, paarse en blauwe deel zijn afgelopen weken gekocht door de gemeente. De helft van het blauwe en de volledige groene en paarse delen zijn doorverkocht aan Polder Networks. Beeld: Gemeente Zeewolde.

Wie er achter Polder Networks zit, is volgens De Stentor nog steeds een mysterie. De mysterieuze dataverwerker is mogelijk Facebook. Zo zijn de bouwplannen een-op-een op andere datacenters van Facebook te leggen in de VS en heeft het datacenter een vergelijkbare toegangsweg als het datacenter van Facebook in Ohio, zo ontdekte Tweakers eerder.

Het is nog niet bevestigd dat het om Facebook gaat. Ook namen als Google, Amazon, Microsoft en Apple worden nog genoemd. Google heeft vandaag gezegd dat het geen plannen heeft voor een nieuw datacenter in Nederland. Microsoft breidde onlangs uit in Middenmeer. De verwachting was dat Amazon zich in 2018 zou vestigen in Middenmeer, dat bleek niet zo te zijn. Wel kocht het onlangs de halve stroomproductie op van een windpark dat gebouwd wordt op zee voor de kust van Beverwijk.

De aankoop van de gemeente gebeurde in alle stilte, omdat over de aankoop geen open gemeenteraadsvergadering is. Alle gesprekken gebeuren in besloten vergaderingen en de gemeenteraad wordt ook in besloten vergaderingen bijgepraat.