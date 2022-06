Senaat stemt 22 maart over oproep Zeewolde-datacenterproject stop te zetten

De Eerste Kamer stemt op 22 maart over een motie om de voorbereidingen voor het datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta bij Zeewolde stop te zetten. De motie is afkomstig van de PvdD. Deze partij stond eerder al aan de basis van een aangenomen motie tegen dit project.

Tijdens een vergadering in de Eerste Kamer heeft senator Koffeman van de Partij voor de Dieren middels een motie gevraagd om een pas op de plaats in de voorbereidingen van de bouw van het grote datacenter van Meta in de polder bij Zeewolde. De indiening van de motie had voldoende steun door de ondersteuning van de SP, de Onafhankelijke Senaatsfractie en Fractie Nanninga. Dat betekent dat er op 22 maart over wordt gestemd.

De nieuwe motie werd aangenomen tijdens een debat als vervolg op een interpellatie van Koffeman van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 22 februari over de kabinetsvisie over de bouw van grootschalige datacentra in Nederland. Koffeman stelt dat de minister de gemeente Zeewolde kan dwingen te stoppen met verdere voorbereidingen op grond van het algemeen belang. De Jonge herhaalde dat hij geen juridische opties heeft om het bestemmingsplan van de gemeente ongedaan te maken en dat het aangescherpte beleid 'niet met terugwerkende kracht toegepast kan worden'. Senator Nicolaï van de PvdD reageerde daarop met de stelling dat het Rijk 'bij urgent beleid' op grond van de Gemeentewet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid heeft om een pas op de plaats af te dwingen.

Eerder stond de Partij voor de Dieren ook al aan de basis van een aangenomen motie waarmee de Senaat het Rijksvastgoedbedrijf opriep om geen grond te verkopen aan Meta. De verkoop daarvan mag volgens de Eerste Kamer niet doorgaan voordat er een kabinetsvisie ligt voor ruimtelijke ordening en datacenters. Koffeman gaf toen aan dat voor het datacentrum minstens nadere eisen gesteld moeten worden voor energieopwekking, het gebruik van water en het gebruik van restwarmte; anders mogen volgens hem geen vergunningen worden afgegeven.

Meta is van plan op een terrein van 166 hectare op voormalige landbouwgrond een hyperscaledatacenter te bouwen. Het bedrijf kocht daarvoor in april vorig jaar zo'n 80 hectare van de gemeente Zeewolde. De andere helft moet Meta kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. De aankoop van de grond is een van de laatste hordes die Meta moet nemen, nadat eind vorig jaar de gemeenteraad van Zeewolde voor de wijziging van het bestemmingsplan van het terrein stemde. Tweakers schreef eerder een achtergrond over de plannen voor Meta's hyperscaledatacenter.