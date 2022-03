College van Zeewolde legt bestemmingsplan voor ondanks winst van tegenstanders

Het college van B en W van Zeewolde gaat het bestemmingsplan voor het Meta-datacenter deze week toch voorleggen. Dat gebeurt ondanks de kritiek vanuit de Rijksoverheid en nadat de partijen die tegen het datacenter zijn, de gemeenteraadsverkiezingen hebben gewonnen.

Het huidige college heeft besloten het bestemmingsplan vanaf woensdag te publiceren, schrijft de Stentor. Burgers en betrokkenen hebben vervolgens zes weken om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan. In dat plan wordt beschreven hoe het hyperscaledatacenter van Meta eruit moet komen te zien en waar het komt te staan.

Het college was aanvankelijk van plan het bestemmingsplan voor het datacenter tegelijk aan te bieden met vergunningen die de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland ervoor moeten opstellen. Het gaat echter nog lang duren voordat die vergunningen er zijn. Daarom wil de gemeente nu al het bestemmingsplan voorleggen. Daar staat namelijk niet alleen het plan voor Meta's datacenter in, maar ook een breder plan om het bedrijventerrein eromheen uit te breiden.

De timing van de plannen is desondanks opvallend. De plannen liggen namelijk al maanden onder vuur, inmiddels ook door de Rijksoverheid. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zei vorige week dat hij het datacenter niet ziet zitten. De minister heeft een belangrijke rol in het proces, omdat de grond voor het datacenter moet worden verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf dat onder zijn hoede valt. Daarnaast is er veel lokale kritiek, die ook door de kiezer werd gevalideerd. Leefbaar Zeewolde is uitgesproken tegenstander van het datacenter en won vorige week een absolute meerderheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de ChristenUnie is tegenstander en won zetels. Wat de invloed daarvan op de plannen is, is nog niet duidelijk. De partij gaf al aan het bestemmingsplan niet zomaar terug te kunnen draaien.