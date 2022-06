Grond voor Meta-datacenter in Zeewolde wordt voorlopig niet doorverkocht

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de beoogde grond voor het Meta-datacenter in Zeewolde voorlopig niet aan de Flevolandse gemeente doorverkopen. Totdat Meta aan de eisen van de overheid voldoet, wordt de bouw van het controversiële datacenter op deze manier gedwarsboomd.

Een deel van de grond waarop Meta het datacenter wil bouwen is van de staat en voordat dit aan de plaatselijke gemeente wordt doorverkocht, moet Meta aan bepaalde eisen voldoen. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voldoet het bedrijf hier vooralsnog niet aan, zo meldt de NOS. De manier waarop zonnepanelen in het ontwerp van het datacenter verwerkt zijn, zou nog niet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid.

De Jonge gaat nu in gesprek met de gemeenteraad van Zeewolde om verder over de eventuele komst van het omstreden datacenter van Meta te onderhandelen. "We weten ook dat de politieke situatie in Zeewolde natuurlijk is veranderd", aldus de minister. Hij refereert hiermee naar de in maart aangetreden nieuwe gemeenteraad van Zeewolde, bestaande uit veel partijen die tegen de komst van het datacenter zijn.

Het verbruik van het datacenter van Meta is een doorlopend discussiepunt in aanloop naar de eventuele bouw; Rijksvastgoedbedrijf verwacht een 'maximale duurzaamheid en minimaal energiegebruik' van het megadatacenter. Het stroom- en waterverbruik van het datacenter is dan ook een terugkerend discussiepunt. Mede hierom lieten De Jonge, de Eerste Kamer en de gemeenteraad van Zeewolde zich al negatief uit over de komst van het eventuele datacenter.