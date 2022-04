Meerderheid provinciebestuur Flevoland is tegen Meta-datacenter Zeewolde

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland is tegen de komst van een groot datacenter van Meta naar Zeewolde. Dat bleek woensdagavond uit een commissievergadering. Die stellingname heeft vooralsnog geen gevolgen.

De Statenleden van CDA, VVD, D66 en PvdA, samen goed voor 14 van de 41 zetels, spraken hun steun uit voor de komst van het datacenter, schrijft Omroep Flevoland. De overige fracties bleken tegen de komst van Meta naar Zeewolde te zijn. Daaronder zijn ChristenUnie en GroenLinks, die beide ook in de coalitie zitten.

Ondanks de meerderheid in de Provinciale Staten gaat de verantwoordelijke gedeputeerde, vergelijkbaar met een minister in het landelijke kabinet, geen actie ondernemen. De provincie zou bezwaar kunnen aantekenen tegen de komst van het datacenter, maar de gedeputeerde zegt geen inhoudelijke argumenten te hebben gehoord waarop hij een bezwaar kan baseren.

Het provinciale bestuur is de derde politieke laag die zich tegen de komst van het datacenter keert. In Den Haag wil de Eerste Kamer dat de komst van Meta naar Zeewolde niet doorgaat. In de gemeenteraad van Zeewolde, die in december nog instemde met het plan, hebben de partijen die tegen het datacenter zijn een ruime meerderheid gehaald bij de verkiezingen vorige maand.

Dat de Provinciale Staten tegen zijn, heeft vermoedelijk geen gevolgen. Meta, voorheen Facebook, heeft de plannen onlangs gepauzeerd, hoewel Meta het datacenter wel zou mogen bouwen. Het datacenter in Zeewolde was het hoofdonderwerp van de Tweakers Podcast deze week. Daarin vertelde redacteur Stephan Vegelien dat Meta al locaties in Denemarken en Spanje op het oog heeft als vervanging voor Zeewolde. Bovendien zou Meta in de toekomst na de bouw van de locatie in Zeewolde mogelijk willen uitbreiden, iets dat met de huidige tegenstand niet zou lukken.