Datacenter Meta Zeewolde zou minder banen opleveren dan andere datacenters

Het datacenter van Meta, voorheen Facebook, in Zeewolde zou per hectare grond minder banen opleveren dan andere datacenters van techgiganten in Nederland. Dat is af te leiden uit cijfers die NU.nl heeft gepubliceerd.

Meta zou 410 banen creëren op 166 hectare grond, schrijft NU.nl. Dat komt neer op ongeveer 2,5 baan per hectare. Bij andere datacenters van techgiganten in Nederland komt die verhouding uit op rond 7 banen per hectare. In andere sectoren ligt die verhouding heel anders. Onderzoeker Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen noemt tegen NU.nl een verhouding van dertig of veertig banen per hectare voor 'normale' bedrijven.

Het zou in Zeewolde gaan om werk voor 150 technici en 260 ondersteunende medewerkers. Het is onbekend om wat voor soort expertises het precies gaat. Volgens Pen en hoogleraar Arnoud Lagendijk van de Radboud Universiteit zijn de argumenten voor het datacenter in Zeewolde niet steekhoudend.

De gemeenteraad van Zeewolde stemt donderdag over het plan voor de komst van het grote datacenter in de gemeente. Het plan staat ter discussie, onder meer door de vermeende milieu-effecten en omdat Meta actief heeft gelobbyd voor voorrang op het stroomnet. Het nieuwe Nederlandse kabinet zal strengere regels gaan stellen aan de vergunningen voor de bouw van dergelijke hyperscaledatacenters.