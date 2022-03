Meerderheid gemeenteraad Zeewolde stemt voor komst van datacenter Meta

De gemeenteraad van Zeewolde stemt met een meerderheid voor de bestemmingsplanwijziging die de bouw van het aanstaande hyperscaledatacenter van Facebook-moederbedrijf Meta mogelijk maakt. 11 van de 19 raadsleden stemmen voor de bestemmingsplanwijziging.

Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Een meerderheid van de raadspartijen zegt voor wijziging van het Bestemmingsplan Trekkersveld 4 te stemmen, waar het datacenter van Meta moet komen. Coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie stemmen tegen de bestemmingsplanwijziging, maar de gecombineerde partij van GroenLinks en PvdA, alsook D66 en VVD, stemmen in met de wijziging. Bij de hoofdelijke stemming haalden voorstanders van de wijziging de meerderheid met 11 stemmen. 8 raadsleden stemden tegen.

Er is veel te doen geweest over het datacenter dat Meta wil bouwen bij Zeewolde, helemaal sinds eind november bekend is geworden dat Meta de partij achter het datacenter is. De beslissing over de komst van het datacenter ligt grotendeels bij de gemeenteraad van Zeewolde, omdat die raad moet instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan van het gebied, dat omgedoopt is tot bedrijventerrein Trekkersveld 4. Dit was eerder akkerland.

Een van de grootste obstakels is de impact van het datacenter op de natuur geweest. De milieueffectrapportage waarin alle nadelige gevolgen voor de omliggende natuur beschreven moeten zijn, moest meerdere keren opnieuw geschreven worden, omdat deze niet volledig was. Met name op het gebied van het gebruik van oppervlaktewater en de uitstoot van stikstof bij de bouw waren er nog veel vragen. Ook worden er vraagtekens gezet bij de rol die het Rijk heeft gespeeld bij het binnenhalen van Meta, op het gebied van de energievoorziening.

Het belangrijkste argument van de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde voor de komst van het datacenter is dat dit hooggeschoolde werkgelegenheid naar het gebied zou brengen, al is dit een argument waar ook kritiek op is, omdat de werkgelegenheid tegenvalt.

GroenLinks/PvdA stemt uiteindelijk voor omdat Meta beloofd heeft te investeren door de komende twintig jaar gratis restwarmte aan te bieden, zegt partijvoorzitter Yvonne van Bruggen. Ook zou Meta meer doen dan wettelijk verplicht voor de biodiversiteit. Daarnaast betaalt het bedrijf mee aan de infrastructuur en zonnepanelen op het Trekkersveld, is het argument van Van Bruggen.

Coalitiepartij ChristenUnie, goed voor drie raadsleden, stemt tegen de wijziging van het bestemmingsplan omdat de komst van een datacenter niet ten koste zou mogen gaan van landbouwgrond. Ook stelde partijvoorzitter Erik van de Beld dat inwoners niet goed meegenomen zijn in het proces, en dat nut en noodzaak van het datacenter voor de gemeente niet bewezen zijn.

Door in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan, staat er in principe weinig in de weg voor Meta om het datacenter te bouwen op een gebied van 80 hectare bij Zeewolde. Wel moet het bedrijf alle vergunningen op orde hebben en het moet van het Rijksvastgoedbedrijf nog een deel van de grond kopen die nodig is voor het gebied. De helft van het beoogde gebied is eigendom van het Rijk.

Update 22.56 uur - De raad stemt met 11 stemmen voor en 8 tegen in met de bestemmingsplanwijziging. Het artikel is daarop aangepast.