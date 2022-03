'Europese alliantie wil NSO beconcurreren en dringt iPhones dissidenten binnen'

Citizen Lab heeft Predator-spyware van het van oorsprong Noord-Macedonische bedrijf Cytrox aangetroffen op iPhones van twee Egyptische dissidenten. Cytrox zou deel uitmaken van een Europese alliantie van bedrijven die willen concurreren met NSO Group.

Bij onderzoek trof Citizen Lab de Predator-spyware aan op iPhones van een Egyptische politicus in ballingschap en een Egyptische presentator van een nieuwsprogramma. De spyware bleek in juni geïnstalleerd te zijn via links die verzonden waren via WhatsApp. De malware wist zo iOS 14.6 te infecteren en een shortcutsautomation te downloaden om te garanderen dat de spyware ook na een reboot aanwezig blijft.

Predator is spyware ontwikkeld door Cytrox, een van oorsprong Noord-Macedonisch bedrijf dat aanvalssoftware voor onder andere overheden maakt. Het bedrijf zou deel uitmaken van Intellexa, een alliantie van spywarebedrijven die opgericht is om de NSO Group te beconcurreren en zich daarbij opwerpt als samenwerkingsverband 'gebaseerd en gereguleerd in Europa met onderzoekslaboratoria in Europa'. De onderzoeksorganisatie trof overigens niet alleen Predator aan op de iPhones, maar ook Pegasus, de spyware die juist door NSO ontwikkeld is. Citizen Lab beschrijft de bevindingen in een uitgebreid rapport.

De organisatie deelde informatie over de malware met Meta, dat daarop driehonderd accounts van Cytrox op Facebook en Instagram verwijderde. De accounts zouden zich onder andere als nieuwsorganisaties voordoen bij phishingcampagnes. Het verwijderen van de accounts is onderdeel van een bredere campagne van Meta, gericht op in te huren surveillancediensten.