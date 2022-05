Telefoons Spaanse premier en minister zijn vorig jaar besmet met Pegasus-spyware

De telefoons van de Spaanse premier Pedro Sánchez en minister Margarita Robles van Defensie zijn vorig jaar besmet met de Pegasus-spyware. Daarmee is een 'aanzienlijke hoeveelheid' gegevens onderschept, zegt de Spaanse regering. Het is niet duidelijk wie er achter de hack zit.

Volgens de Spaanse regering vonden de spywarebesmettingen in mei en april vorig jaar plaats. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit, maar het zou gaan om 'externe acties', uitgevoerd door 'niet-officiële instanties' en 'zonder toestemming van de staat'. Onder andere de NOS en The Guardian schrijven over de persconferentie waarop dit bekend werd gemaakt.

De bekendmaking dat de premier en minister van Defensie slachtoffer zijn geworden van de Pegasus-spyware is opvallend, omdat de Pegasus-spyware in de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws is geweest in het land. In april onthulde The Citizen Lab dat tussen 2017 en 2020 zeker 63 betrokkenen van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging doelwit waren van de Pegasus-spyware.

De Israëlische NSO Group is de maker van Pegasus en stelt dat de spyware alleen aan overheden wordt verkocht. Mede daarom werd aangenomen dat de Spaanse regering achter de spywareaanvallen op de Catalanen zit. De Spaanse overheid ontkent dat echter en zegt nu dus zelf ook slachtoffer te zijn van besmettingen met de Pegasus-spyware.