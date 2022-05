Directeur Spaanse inlichtingendienst ontslagen wegens gehackte telefoon premier

Paz Esteban, de directeur van de Spaanse inlichtingendienst CNI, is ontslagen. De dienst is er te laat achter gekomen dat de telefoons van premier Pedro Sánchez en minister Margarita Robles van Defensie vorig jaar waren besmet met de Pegasus-spyware, vindt de Spaanse overheid.

De minister van Defensie kondigde na een kabinetsvergadering aan dat Esteban zou worden ontslagen, schrijft persbureau AP. "Dat het een jaar duurde om de hacks van de telefoons te ontdekken, maakt duidelijk dat er dingen zijn die we moeten verbeteren", zei Robles. "We gaan proberen ervoor te zorgen dat deze aanvallen niet meer gebeuren, ook al is er geen manier om volledig veilig te zijn." Esperanza Casteleiro gaat Esteban vervangen. Zij werkt inmiddels 40 jaar bij de inlichtingendienst.

Het bericht over de met Pegasus-besmette telefoons kwam vorige week naar buiten. Volgens de Spaanse regering vonden de spywarebesmettingen in mei en april vorig jaar plaats. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit, maar het zou gaan om 'externe acties', uitgevoerd door 'niet-officiële instanties' en 'zonder toestemming van de staat'.

Het CNI ligt ook onder vuur voor zijn rol in het bespioneren van Catalaanse separatisten. Esteban erkende tijdens een hoorzitting van de parlementaire commissie vorige week dat het agentschap met gerechtelijke toestemming de telefoons van verschillende Catalaanse separatisten had gehackt.