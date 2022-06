Volkskrant: AIVD gebruikte omstreden NSO-hackingtools bij opsporing Ridouan T.

De AIVD heeft hackingsoftware van het omstreden NSO Group gebruikt bij het opsporen van Ridouan Taghi, vertellen bronnen aan de Volkskrant. Het gaat waarschijnlijk om de Pegasus-tool, maar het is niet bekend op welke manier die werd ingezet.

De Volkskrant, die een goede reputatie heeft rondom nieuws over de Nederlandse inlichtingendiensten, sprak met vier anonieme bronnen die bevestigen dat de AIVD hackingsoftware van het Israëlische NSO Group heeft gebruikt. Het is de eerste keer dat er bewijs is dat een Nederlandse dienst dergelijke software inzet. De krant schrijft niet welke specifieke software de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst gebruikte, maar hoogwaarschijnlijk is dat Pegasus, NSO's beruchtste software. Daarmee kan een iOS- of Android-toestel worden overgenomen zonder dat de gebruiker zelfs maar op een link hoeft te klikken.

De AIVD gebruikte de software in een onderzoek naar Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het omvangrijke Marengo-strafproces. Taghi wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en opdracht geven voor meerdere moorden. Een van die moorden was op advocaat Derk Wiersum. Naar aanleiding van die specifieke moord zou toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus de AIVD om hulp hebben gevraagd bij de opsporing van Taghi. Die was op dat moment gevlucht naar Dubai, waar hij kort daarna werd aangehouden. De AIVD houdt zich als inlichtingendienst normaal gesproken niet bezig met opsporing van criminelen, maar de zaak was zo ernstig dat Grapperhaus alsnog om hulp vroeg.

De AIVD noch de NSO wil tegen de Volkskrant iets bevestigen over het gebruik van de commerciële hackingsoftware. Dat de AIVD die gebruikt, is op meerdere punten opvallend. Het vorige kabinet sprak af dat de Nederlandse politie geen gebruik mocht maken van hackingtools die ook werden verkocht aan autoritaire regimes, maar NSO doet dat wel. Het verkocht de Pegasus-software aan landen die het gebruiken om dissidenten, politieke tegenstanders en journalisten op te pakken. Er zijn veel voorbeelden waarbij politici met Pegasus zijn gehackt, en Saudi-Arabië gebruikte de telefoon bij de moord op journalist Jamal khashoggi. Het Nederlandse verbod gold echter niet voor inlichtingendiensten.

De Pegasus-software ligt van veel kanten onder vuur. Zo begonnen leden van het Europees Parlement eerder dit jaar een onderzoek naar het gebruik ervan binnen Europa en pleit de Europese privacytoezichthouder voor een Europees verbod op de software.