FBI kocht omstreden spionagesoftware Pegasus van NSO Group 'om te evalueren'

De FBI heeft de omstreden spionagesoftware Pegasus gekocht. De Amerikaanse federale politiedienst kocht een beperkte licentie van de ontwikkelaar NSO Group 'om de software te testen en te evalueren'.

In een mail die The Guardian heeft ingezien legt de FBI uit dat 'het zorgelijk zou zijn als de spyware in de verkeerde handen zou vallen' en dat het daarom Pegasus onder de loep wilde nemen. "De FBI wil op de hoogte blijven van opkomende technologieën en handel. Niet alleen om mogelijk legaal gebruik van die technologieën te onderzoeken, maar ook om misdaad te bestrijden en zowel het Amerikaanse volk als onze burgerlijke vrijheden te beschermen.", schrijft de inlichtingendienst in de mail.

Een anonieme bron die informatie bezit over de aankoop beweerde tegen de krant dat de FBI niet wilde dat de geleverde technologie werd uitgerust met sensoren. Die zouden NSO Group in staat hebben gesteld de fysieke locatie van de technologie te traceren. Ook claimde de bron dat de FBI niet wilde dat de eigen ingenieurs van NSO de technologie kwamen installeren en de spyware in de systemen van de dienst integreerden. Uiteindelijk hadden de ontwikkelaar en de FBI afgesproken om de technologie in een grote container te bewaren.

Het bureau beweert in de mail dat het Pegasus nooit heeft ingezet voor een FBI-onderzoek. Volgens de anonieme bron klopt dit. "Ze gebruikten de software helemaal niet. Ze zetten het niet eens aan. Maar ze bleven ervoor betalen en wilden de licentie vernieuwen", beweert de bron. Het testproject zou een jaar hebben geduurd en 9 miljoen dollar, bijna 8 miljoen euro, hebben gekost.

De FBI heeft vragen van The Guardian over de mail en de beweringen van de bron niet beantwoord. Ook NSO Group heeft niet gereageerd op vragen van de krant over de levering van zijn spionagesoftware aan de Amerikaanse inlichtingendienst.

De Pegasus-software is al meerdere malen in opspraak gekomen in spionagezaken waarbij journalisten, politici en andere publieke figuren zijn bespioneerd met behulp van de spyware. Daarom is NSO Group, het Israëlische bedrijf dat Pegasus heeft ontwikkeld, inmiddels op een zwarte lijst gezet van het Amerikaanse ministerie van Handel. Ook hebben Meta en Apple rechtszaken aangespannen tegen NSO Group.