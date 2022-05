Voorzitter van omstreden NSO Group stapt op

De voorzitter van de omstreden NSO Group vertrekt bij het bedrijf. Het technologiebedrijf kreeg de afgelopen tijd veel kritiek en raakte verwikkeld in een rechtszaak met Apple. Volgens de aftredende voorzitter heeft dit niets te maken met zijn vertrek.

Voorzitter Asher Levi is weg bij de NSO Group, dat bevestigt het bedrijf dinsdag tegenover Persbureau AP. Volgens Levi heeft zijn vertrek niets te maken met de kritiek die het bedrijf momenteel krijgt: "Ik snap dat mensen deze connectie leggen, maar mijn vertrek heeft niets te maken met de gebeurtenissen die onlangs in het nieuws kwamen".

Daarmee doelt de voormalige voorzitter op het bericht dat vorige week naar buiten kwam, waarin wordt beweerd dat de Israëlische politie de Pegasus-spyware heeft gebruikt om burgemeesters in het land te bespioneren. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf felle kritiek krijgt vanwege zijn omstreden software, maar het bedrijf kwam nog niet eerder op deze manier in opspraak in eigen land.

Internationaal is er al langer veel te doen om de spyware van de NSO Group. Techgigant Apple spande vorig jaar november een rechtszaak aan tegen het bedrijf. Apple wil dat de rechter de NSO Group verbiedt om Apple-hardware of -software te gebruiken. Het bedrijf is de rechtszaak gestart nadat bleek dat de Pegasus-software via een beveiligingslek Apple-apparaten kon binnendringen.

De Pegasus-software wordt volgens de NSO Group ingezet om criminelen en terroristen op te sporen, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de spyware wordt ingezet tegen journalisten, politici en dissidenten. Israël heeft vorig jaar de export van de software aan banden moeten leggen.