Riot Games klaagt Vietnamese gamemaker aan om League of Legends-kopie

Riot Games is een rechtszaak begonnen tegen de Vietnamese gamemaker Imba Technology. Volgens Riot Games kopieert de ontwikkelaar personages, tekst en andere eigenschappen uit League of Legends voor zijn game I Am Hero: AFK Tactical Teamfight.

De aanklacht werd vorige week ingediend door Riot Games bij de rechtbank van Los Angeles en maandag ontdekt door Reuters. Volgens Riot Games ontleent de game onder meer personages aan League of Legends. Daarnaast zou de titel verwijzen naar spin-off Teamfight Tactics.

Daarom wil de uitgever dat de rechter Imba verbiedt om de game te verkopen. Riot Games heeft naar eigen zeggen in december een verzoek ingediend bij Imba om te stoppen met het verkopen van de game. Daar zou Imba niet op hebben gereageerd.

Woordvoerder Anh Le van Imba laat tegenover Reuters weten dat I Am Hero: AFK Tactical Teamfight anders is dan League of Legends. Daarnaast hebben ze eerder al aanpassingen gedaan aan de game, na beschuldigingen. Riot Games heeft deze wijzigingen genegeerd, aldus Le.

Het gebeurt vaker dat gamemakers van vooral mobiele games worden aangeklaagd, omdat ze volgens de aanklager te veel kopiëren uit andere games. In 2019 voerde Blizzard bijvoorbeeld een vergelijkbare rechtszaak tegen een Chinese gamemaker die voor zijn game Glorious Saga elementen aan Warcraft zou ontlenen.