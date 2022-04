Riot Games schikt voor 100 miljoen dollar in zaak over discriminatie vrouwen

League of Legends-ontwikkelaar Riot Games schikt voor 100 miljoen dollar met het Department of Fair Employment and Housing uit Californië. Dat is de uitkomst van een zaak uit 2018 over discriminatie van vrouwen binnen het bedrijf.

De zaak begon eind 2018 nadat Kotaku een artikel publiceerde over de 'cultuur van seksisme' binnen Riot Games. Daarvoor sprak de Kotaku met tientallen werknemers die Riot zagen als een plek waar vrouwen oneerlijk werden behandeld en waar de bedrijfscultuur vrouwelijke werknemers benadeelde. Twee inmiddels voormalige werknemers spanden in november 2018 een zaak aan tegen Riot Games, waarin ze de ontwikkelaar beschuldigden van discriminatie op grond van geslacht, seksuele intimidatie en wangedrag.

In 2019 wilde Riot Games die zaak voor 10 miljoen dollar schikken, schrijft Washington Post, maar het Department of Fair Employment and Housing uit de Amerikaanse staat Californië greep toen in en blokkeerde die schikking. Volgens het agentschap zouden de slachtoffers in aanmerking komen voor 400 miljoen dollar.

Zowel Riot Games als het agentschap zijn het inhoudelijk eens geworden over een schikking. Er gaat 80 miljoen dollar naar deelnemers van de class-action-zaak en vrouwelijke werknemers van Riot Games die daar sinds 2014 in dienst zijn. Meer dan 2300 werknemers komen in aanmerking voor een uitbetaling. De overige 20 miljoen dollar betaalt Riot Games om de juridische kosten van de eisers te dekken. De schikking moet nog definitief worden goedgekeurd door de rechter.

Onderdeel van de schikking is dat Riot Games drie jaar lang door een derde partij laat controleren hoe klachten van werknemers worden afgehandeld en of werknemers van alle geslachten eerlijk worden behandeld en betaald. Als die partij punten voor verbetering ziet, kan Riot via de rechter gedwongen worden die verbeteringen te implementeren.

Ook belooft Riot in de schikking bepaalde regels op de werkvloer aan te passen. Zo zegt de ontwikkelaar transparanter te zijn over loonschalen voor sollicitanten. Verder moet er een vrouw of iemand uit een ondervertegenwoordigde groep aanwezig zijn bij alle panels die nieuwe kandidaten kiezen.

Met de schikking is wat Riot en het DFEH betreft de zaak uit 2018 over discriminatie van de baan, maar dat geldt niet voor een zaak over discriminatie en intimidatie die begin 2021 werd ingediend tegen Riot Games-ceo Nicolas Laurent. Die zaak loopt nog. Volgens onderzoek dat Riot door een derde partij heeft laten uitvoeren, is er geen bewijs van wangedrag gevonden.

Het overheidsagentschap dat de schikking met Riot Games heeft getroffen, doet momenteel ook onderzoek naar de praktijken bij Activision-Blizzard. Meerdere Amerikaanse overheidsinstanties hebben hun ogen gericht op de uitgever van games als World of Warcraft en Call of Duty. De uitgever is in Californië aangeklaagd vanwege vergaand discriminerend en seksueel grensoverschrijdend gedrag.